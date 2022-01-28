Жители Запада поддерживают членство Украины в ЕС и НАТО и ее защиту от России – опрос

В целом жители Запада поддерживают вступление Украины в ЕС и НАТО, поскольку считают, что Украина разделяет их ценности и заслуживает поддержки, в том числе за счет военной помощи. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Schoen Cooperman Research.

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Из 12 вариантов Украину наряду с Великобританией назвали главным претендентом на вступление в ЕС в ближайшие 5-10 лет.

Из 11 вариантов Украину наряду с Австралией назвали главным претендентом на вступление в НАТО в ближайшие 5-10 лет.

Членство Украины в ЕС поддерживают больше половины опрошенных в США, Канаде и Польше. В Германии – 50%. В Великобритании и Франции – по 41%. Членство Украины в НАТО поддержали 51% респондентов в Канаде и столько же в Польше. Меньше всего хотят вступления Украины в НАТО жители Франции и Германии. Там такое решение поддерживают 40% и 35% опрошенных соответственно.

Также западное население поддерживает развертывание войск стран-членов НАТО в Украине для защиты от российской агрессии. Меньше всего этот шаг поддерживают в Германии и Франции.

В восприятии западного общества Украина в целом ассоциируется со "свободой", а Россия — нет. Украина также меньше ассоциируется с "авторитарным лидерством" и "агрессивный национализмом" по сравнению с Россией.

Треть населения Запада считает, что украинский язык – это диалект русского.

Жители западных стран также считают более важным защищать Украину и демократические ценности, чем поддерживать хорошие отношения с Россией. Тем не менее, респонденты выражают настороженность в отношении поддержки Украины, если произойдет серьезный конфликт с Россией.

Касательно геополитического положения, большинство жителей Запада рассматривают Украину как часть славянского мира, но не как часть России или контролируемых ею союзов.

Только в Великобритании относительное большинство респондентов (41%) заявило, что РФ полностью или частично разделяет западные ценности. При этом в Канаде, Франции и Германии больше 50% опрошенных сказали, что России эти ценности чужды.

Наличие общих ценностей с Украиной признают 47% французов, 48% немцев, 54% американцев, 56% канадцев, 57% британцев и 61% поляков. Недоверие к Украине в этом вопросе выразили менее трети опрошенных в каждой из стран.

В целом Украина вызывает больше доверия, чем Россия, у жителей западных стран, участвовавших в опросе.

Опрос проведен по заказу Ялтинской европейской стратегии и Фонда Виктора Пинчука. В США, Канаде, Великобритании, Франции, Германии и Польше проведено по 600 интервью с репрезентативной выборкой взрослого населения, а также дополнительные 185 интервью в каждой стране с респондентами, являющимися специалистами своего дела, имеющими высшее образование и уровень доходов средний или выше.

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Вадим Ребрина

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