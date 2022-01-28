UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Жители Запада поддерживают членство Украины в ЕС и НАТО и ее защиту от России – опрос

Цей матеріал також доступний українською
28.01.2022, 21:25
Жители Запада поддерживают членство Украины в ЕС и НАТО и ее защиту от России – опрос - Фото
Украина-НАТО (иллюстрация — пресс-служба Минобороны)

В целом жители Запада поддерживают вступление Украины в ЕС и НАТО, поскольку считают, что Украина разделяет их ценности и заслуживает поддержки, в том числе за счет военной помощи. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Schoen Cooperman Research.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Из 12 вариантов Украину наряду с Великобританией назвали главным претендентом на вступление в ЕС в ближайшие 5-10 лет.

Из 11 вариантов Украину наряду с Австралией назвали главным претендентом на вступление в НАТО в ближайшие 5-10 лет.

Членство Украины в ЕС поддерживают больше половины опрошенных в США, Канаде и Польше. В Германии – 50%. В Великобритании и Франции – по 41%. Членство Украины в НАТО поддержали 51% респондентов в Канаде и столько же в Польше. Меньше всего хотят вступления Украины в НАТО жители Франции и Германии. Там такое решение поддерживают 40% и 35% опрошенных соответственно.

Жители Запада поддерживают членство Украины в ЕС и НАТО и ее защиту от России – опрос

Также западное население поддерживает развертывание войск стран-членов НАТО в Украине для защиты от российской агрессии. Меньше всего этот шаг поддерживают в Германии и Франции.

Жители Запада поддерживают членство Украины в ЕС и НАТО и ее защиту от России – опрос

В восприятии западного общества Украина в целом ассоциируется со "свободой", а Россия — нет. Украина также меньше ассоциируется с "авторитарным лидерством" и "агрессивный национализмом" по сравнению с Россией.

Жители Запада поддерживают членство Украины в ЕС и НАТО и ее защиту от России – опрос


Жители Запада поддерживают членство Украины в ЕС и НАТО и ее защиту от России – опрос

Треть населения Запада считает, что украинский язык – это диалект русского.

Жители Запада поддерживают членство Украины в ЕС и НАТО и ее защиту от России – опрос

Жители западных стран также считают более важным защищать Украину и демократические ценности, чем поддерживать хорошие отношения с Россией. Тем не менее, респонденты выражают настороженность в отношении поддержки Украины, если произойдет серьезный конфликт с Россией.

Жители Запада поддерживают членство Украины в ЕС и НАТО и ее защиту от России – опрос

Касательно геополитического положения, большинство жителей Запада рассматривают Украину как часть славянского мира, но не как часть России или контролируемых ею союзов.

Жители Запада поддерживают членство Украины в ЕС и НАТО и ее защиту от России – опрос

Только в Великобритании относительное большинство респондентов (41%) заявило, что РФ полностью или частично разделяет западные ценности. При этом в Канаде, Франции и Германии больше 50% опрошенных сказали, что России эти ценности чужды.

Жители Запада поддерживают членство Украины в ЕС и НАТО и ее защиту от России – опрос

Наличие общих ценностей с Украиной признают 47% французов, 48% немцев, 54% американцев, 56% канадцев, 57% британцев и 61% поляков. Недоверие к Украине в этом вопросе выразили менее трети опрошенных в каждой из стран.

Жители Запада поддерживают членство Украины в ЕС и НАТО и ее защиту от России – опрос

В целом Украина вызывает больше доверия, чем Россия, у жителей западных стран, участвовавших в опросе.

Жители Запада поддерживают членство Украины в ЕС и НАТО и ее защиту от России – опрос

Опрос проведен по заказу Ялтинской европейской стратегии и Фонда Виктора Пинчука. В США, Канаде, Великобритании, Франции, Германии и Польше проведено по 600 интервью с репрезентативной выборкой взрослого населения, а также дополнительные 185 интервью в каждой стране с респондентами, являющимися специалистами своего дела, имеющими высшее образование и уровень доходов средний или выше.

Читайте также: 75,7% – за ЕС, 67,8% – за НАТО. Как украинцы проголосовали бы на референдуме: опрос КМИС

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия ЕС нато опрос
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 