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24.10.2018, 19:18

Кабмин одобрил увольнение 4 губернаторов

Кабмин одобрил увольнение 4 губернаторов - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Также назначены два новых главы облгосадминистраций

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Кабинет министров на заседании в среду, 24 октября, согласовал увольнение председателей Киевской, Луганской, Черновицкой и Черкасской областных государственных администраций. Об этом в эксклюзивном комментарии LIGA.net сообщил министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

"Сегодня Кабмин согласовал увольнение четверых губернаторов", - сказал он.

По словам Жданова, правительство согласовало проекты указов президента об увольнении главы Луганской ОГА Юрия Гарбуза, главы Киевской ОГА Александра Горгана, главы Черновицкой ОГА Александра Фищука, а также главы Черкасской ОГА Юрия Ткаченко.

Кроме того, Кабмин согласовал назначение на должность губернатора Киевской области Александра Терещука, который работает на данный момент работает первым заместителем одесского губернатора, а до этого возглавлял столичное отделение милиции.

Также правительство одобрило проект указа о назначении Александра Вельбивца губернатором Черкасской области. Сейчас он занимает должность главы Черкасского областного совета.

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Теги: кабмин, облгосадминистрация, увольнение, назначение, губернатор
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