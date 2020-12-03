Кабмин пересмотрел планы на локдаун. Когда объявят и с какими ограничениями
Правительство рассматривает вариант введения локдауна на три недели уже в 2021 году – со 2 по 21 января. Об этом LIGA.net сообщили собеседники в Офисе президента и Кабинете министров. Ранее о дате 2 января заявлял и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
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"Сейчас это основная рабочая версия, чтобы дать возможность людям и бизнесу отпраздновать Новый год", – говорит собеседник в правительстве.
В то же время по словам собеседника LIGA.net в ОП, рассматривается также вариант введения жестких карантинных ограничений уже в декабре, если суточная заболеваемость превысит порог в 30 000. Сейчас, говорит собеседник, чиновники намерены проанализировать динамику выявления COVID-19 в грядущие выходные, когда все заведения общественного питания и учреждения культуры будут работать. "Но большого всплеска заболеваемости не ожидается", – говорит собеседник LIGA.net в ОП.
Также обсуждается формат работы транспорта – пока о полной остановке общественного транспорта, как в марте-апреле, речь не идет. Ранее с подобным заявлением выступал министр транспорта Владислав Криклий.
По словам собеседника LIGA.net в ОП, не планируют во время локдауна также и закрывать границы и запрещать международное авиасообщение, как это было весной.
- 26 ноября министр внутренних дел Арсен Аваков призвал немедленно ввести локдаун на три-четыре недели.
- 29 октября 2020-го глава фракции Слуга народа Арахамия заявил, что власти могут ввести "интеллектуальный локдаун".
- Глава комитета Рады по здравоохранению Радуцкий заявил, что локдаун введут, когда пациентами с коронавирусом одновременно будут заняты 40 000 коек в больницах.
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