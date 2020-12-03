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Кабмин пересмотрел планы на локдаун. Когда объявят и с какими ограничениями

03.12.2020, 13:19
Кабмин пересмотрел планы на локдаун. Когда объявят и с какими ограничениями - Фото
Заседание Кабмина во время карантина (Фото: пресс-служба КМУ)

Правительство рассматривает вариант введения локдауна на три недели уже в 2021 году – со 2 по 21 января. Об этом LIGA.net сообщили собеседники в Офисе президента и Кабинете министров. Ранее о дате 2 января заявлял и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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"Сейчас это основная рабочая версия, чтобы дать возможность людям и бизнесу отпраздновать Новый год", – говорит собеседник в правительстве.

В то же время по словам собеседника LIGA.net в ОП, рассматривается также вариант введения жестких карантинных ограничений уже в декабре, если суточная заболеваемость превысит порог в 30 000. Сейчас, говорит собеседник, чиновники намерены проанализировать динамику выявления COVID-19 в грядущие выходные, когда все заведения общественного питания и учреждения культуры будут работать. "Но большого всплеска заболеваемости не ожидается", – говорит собеседник LIGA.net в ОП.

Также обсуждается формат работы транспорта – пока о полной остановке общественного транспорта, как в марте-апреле, речь не идет. Ранее с подобным заявлением выступал министр транспорта Владислав Криклий.

По словам собеседника LIGA.net в ОП, не планируют во время локдауна также и закрывать границы и запрещать международное авиасообщение, как это было весной.

Денис Юдин, Мария Бровинская, Юрий Смирнов
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