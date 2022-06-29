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Кабмин просит СНБО ввести санкции против Маслякова и российских КВНщиков: список

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2022, 22:00
Кабмин просит СНБО ввести санкции против Маслякова и российских КВНщиков: список - Фото
Масляков Владимир Фото: 7 дней

Кабмин предлагает СНБО ввести санкции против ведущего КВН Александра Маслякова и других российских комиков и спортсменов, участвовавших в мероприятиях во временно оккупированном Крыму. Соответствующие распоряжение Кабмина от 24 июня опубликовано на сайте правительства.

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В связи с продолжающейся агрессией РФ против Украины Кабмин призывает СНБО ввести санкции против 33 российских комиков, КВНщиков, спортсменов, ведущих:

- Александра Маслякова;
- Валдиса Пельша;
- Пелагеи Телегиной (Пелагея);
- Вадима Галыгина;
- Никиты Нагорного;
- Сергея Першина;
- Сангаджи Тарбаева;
- Алексея Кривеня;
- Максима Конюхова;
- Дениса Шуренко;
- Константина Бутусова;
- Светланы Малюткиной;
- Султана Нугайбекова;
- Романа Сафонова;
- Айдара Сулейманова;
- Дениса Бондарева;
- Павла Кореневского;
- Елены Федотовой;
- Алины Омельянчук;
- Александра Жарикова;
- Михаила Матюха;
- Алексея Жирнова;
- Александра Высоцких;
- Ирины Девочкиной;
- Алексея Мурашова;
- Владимира Шнитко;
- Михаила Шивлякова;
- Вячеслава Максюты;
- Назара Долицкого;
- Юрия Колмакова;
- Петра Мартыненко;
- Оксаны Кошелевой;
- Сергея Харламова.

Также Кабмин предлагает ввести санкции и против ООО "АМиК" ("Александр Масляков и Компания") и российского представительства производителя фототехники Canon Inc. В документе сказано, что эти российские компании оказывали туристические услуги и организовывали мероприятия в оккупированном Крыму.

Как известно, президент Владимир Зеленский около 10 лет был участником КВН и у него был конфликт с Масляковом, о котором он рассказывал в интервью Дмитрию Гордону.

Читайте также: Зеленский и его "карточный домик". Кто и как толкает Россию в пропасть санкций

Оксана Житнюк
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Александр Масляков санкции кабмин снбо комик КВН
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