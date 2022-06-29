Кабмин просит СНБО ввести санкции против Маслякова и российских КВНщиков: список
Кабмин предлагает СНБО ввести санкции против ведущего КВН Александра Маслякова и других российских комиков и спортсменов, участвовавших в мероприятиях во временно оккупированном Крыму. Соответствующие распоряжение Кабмина от 24 июня опубликовано на сайте правительства.
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В связи с продолжающейся агрессией РФ против Украины Кабмин призывает СНБО ввести санкции против 33 российских комиков, КВНщиков, спортсменов, ведущих:
- Александра Маслякова;
- Валдиса Пельша;
- Пелагеи Телегиной (Пелагея);
- Вадима Галыгина;
- Никиты Нагорного;
- Сергея Першина;
- Сангаджи Тарбаева;
- Алексея Кривеня;
- Максима Конюхова;
- Дениса Шуренко;
- Константина Бутусова;
- Светланы Малюткиной;
- Султана Нугайбекова;
- Романа Сафонова;
- Айдара Сулейманова;
- Дениса Бондарева;
- Павла Кореневского;
- Елены Федотовой;
- Алины Омельянчук;
- Александра Жарикова;
- Михаила Матюха;
- Алексея Жирнова;
- Александра Высоцких;
- Ирины Девочкиной;
- Алексея Мурашова;
- Владимира Шнитко;
- Михаила Шивлякова;
- Вячеслава Максюты;
- Назара Долицкого;
- Юрия Колмакова;
- Петра Мартыненко;
- Оксаны Кошелевой;
- Сергея Харламова.
Также Кабмин предлагает ввести санкции и против ООО "АМиК" ("Александр Масляков и Компания") и российского представительства производителя фототехники Canon Inc. В документе сказано, что эти российские компании оказывали туристические услуги и организовывали мероприятия в оккупированном Крыму.
Как известно, президент Владимир Зеленский около 10 лет был участником КВН и у него был конфликт с Масляковом, о котором он рассказывал в интервью Дмитрию Гордону.
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