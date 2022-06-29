Кабмин просит СНБО ввести санкции против Маслякова и российских КВНщиков: список

Кабмин предлагает СНБО ввести санкции против ведущего КВН Александра Маслякова и других российских комиков и спортсменов, участвовавших в мероприятиях во временно оккупированном Крыму. Соответствующие распоряжение Кабмина от 24 июня опубликовано на сайте правительства.

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В связи с продолжающейся агрессией РФ против Украины Кабмин призывает СНБО ввести санкции против 33 российских комиков, КВНщиков, спортсменов, ведущих:

- Александра Маслякова;

- Валдиса Пельша;

- Пелагеи Телегиной (Пелагея);

- Вадима Галыгина;

- Никиты Нагорного;

- Сергея Першина;

- Сангаджи Тарбаева;

- Алексея Кривеня;

- Максима Конюхова;

- Дениса Шуренко;

- Константина Бутусова;

- Светланы Малюткиной;

- Султана Нугайбекова;

- Романа Сафонова;

- Айдара Сулейманова;

- Дениса Бондарева;

- Павла Кореневского;

- Елены Федотовой;

- Алины Омельянчук;

- Александра Жарикова;

- Михаила Матюха;

- Алексея Жирнова;

- Александра Высоцких;

- Ирины Девочкиной;

- Алексея Мурашова;

- Владимира Шнитко;

- Михаила Шивлякова;

- Вячеслава Максюты;

- Назара Долицкого;

- Юрия Колмакова;

- Петра Мартыненко;

- Оксаны Кошелевой;

- Сергея Харламова.

Также Кабмин предлагает ввести санкции и против ООО "АМиК" ("Александр Масляков и Компания") и российского представительства производителя фототехники Canon Inc. В документе сказано, что эти российские компании оказывали туристические услуги и организовывали мероприятия в оккупированном Крыму.

Как известно, президент Владимир Зеленский около 10 лет был участником КВН и у него был конфликт с Масляковом, о котором он рассказывал в интервью Дмитрию Гордону.

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Оксана Житнюк

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