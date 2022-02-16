Кибератаки на Украину. Полиция открыла дело, США обещают помочь с ответом

Полиция открыла уголовное дело из-за кибератак на Украину, в частности на банки и правительственные сайты, сообщила пресс-служба киберполиции. США работают с Украиной и партнерами, чтобы дать ответ на злонамеренную киберактивность, заявила на брифинге спикер Белого дома Джен Псаки.

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В полиции отметили, что перебои были в работе веб-сервисов госбанков, также были атаки на сайт Минобороны и Вооруженных сил Украины.

По состоянию на 19:30 15 февраля работу банковских ресурсов возобновили. Рабочая группа принимает меры для противодействия и локализации кибератаки.

Из-за атак открыто уголовное дело по статьям о несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированных систем и умышленном массовом распространении сообщений электросвязи, которое привело к сбою в работе таких систем.

Псаки отметила, что у США пока нет данных, что за атакой стоит Россия. Однако она отметила: Вашингтон в течение нескольких месяцев предупреждал о возможности проведения кибероперации Москвой.

"Мы поддерживали связь с украинцами, нашими союзниками и партнерами, работая с ними над сдерживанием злонамеренной киберактивности и реагированием на нее", – сказала она.

У Псаки спросили, будет ли США реагировать на подобные действия санкциями, как бы это было при физическом вторжении РФ.

"Мы были бы готовы ответить на ряд злонамеренных действий или действий, которые должны были предпринять россияне", – ответила она.

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Марк Сировой

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