UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кибератаки на Украину. Полиция открыла дело, США обещают помочь с ответом

Цей матеріал також доступний українською
16.02.2022, 06:49
Кибератаки на Украину. Полиция открыла дело, США обещают помочь с ответом - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Полиция открыла уголовное дело из-за кибератак на Украину, в частности на банки и правительственные сайты, сообщила пресс-служба киберполиции. США работают с Украиной и партнерами, чтобы дать ответ на злонамеренную киберактивность, заявила на брифинге спикер Белого дома Джен Псаки.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В полиции отметили, что перебои были в работе веб-сервисов госбанков, также были атаки на сайт Минобороны и Вооруженных сил Украины.

По состоянию на 19:30 15 февраля работу банковских ресурсов возобновили. Рабочая группа принимает меры для противодействия и локализации кибератаки.

Из-за атак открыто уголовное дело по статьям о несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированных систем и умышленном массовом распространении сообщений электросвязи, которое привело к сбою в работе таких систем.

Псаки отметила, что у США пока нет данных, что за атакой стоит Россия. Однако она отметила: Вашингтон в течение нескольких месяцев предупреждал о возможности проведения кибероперации Москвой.

"Мы поддерживали связь с украинцами, нашими союзниками и партнерами, работая с ними над сдерживанием злонамеренной киберактивности и реагированием на нее", – сказала она.

У Псаки спросили, будет ли США реагировать на подобные действия санкциями, как бы это было при физическом вторжении РФ.

"Мы были бы готовы ответить на ряд злонамеренных действий или действий, которые должны были предпринять россияне", – ответила она.

Читайте также: В Сенате США обсуждают санкции "на упреждение" за кибератаки против Украины – Politico

 

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВСУ Ощадбанк минобороны белый дом хакеры кибератака ПриватБанк киберполиция джен псаки
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 