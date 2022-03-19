Киев. Российские оккупанты впервые применили снаряды, спускающиеся на парашютах – фото

Вчера, 18 марта, в Киеве российские оккупанты впервые применили новое вооружение – снаряды, спускающиеся на парашютах. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на брифинге в Ukraine Media Centre Kyiv.

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"Вчера в Киеве впервые зафиксировали применение нового оружия, а именно снарядов, спускающихся на парашютах. Россияне применяют жесточайшее оружие", – заявил Геращенко.

Советник министра внутренних дел Украины подчеркнул, что все военные преступления России против Украины будут расследованы.

РСЗО с новой ракетой работает по такому принципу: после пуска отделяется головная часть, после чего она спускается на парашюте под углом 90 градусов и поражает цель.

18 марта российские оккупанты обстреляли жилой квартал в Подольском районе Киева: погиб один человек.

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Оксана Житнюк

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