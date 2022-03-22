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Киевская область. Враг остановлен, надо не позволить ему перейти речку Ирпень – глава ОВА

Цей матеріал також доступний українською
22.03.2022, 05:12
Киевская область. Враг остановлен, надо не позволить ему перейти речку Ирпень – глава ОВА - Фото
Александр Павлюк (скриншот видео UKRAINIAN SECURITY & COOPERATION CENTRE)

Российские войска остановлены в Киевской области и ждут резервы. Украинские силы наращивают свой потенциал, перед ними стоит задача не допустить пересечения врагом речки Ирпень, чтобы не позволить ему наступать на Киев. Об этом заявил в интервью Радио Свобода начальник Киевской областной военной администрации генерал-лейтенант Александр Павлюк.

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"Враг остановлен, враг ищет пути. Но и наши Вооруженные Силы не ждут, также активно проводят соответствующие действия, постоянно сковывают врага, постоянно наносят поражения. Так что паритет сохраняется", – сказал он.

Павлюк отметил, что оккупанты ждут резервы, также их ждут и украинские силы. По его словам, если украинским войскам удастся нарастить силы, то получится выполнить все задачи – освободить Киевскую область.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что Киев остается большой проблемой для врага – и войска РФ сделают все, чтобы зайти в столицу. По его словам, пока Буча и Гостомель, северо-западные пригороды Киева, находятся под оккупацией.

"Там пока никаких мы действий сделать не можем. Нам надо удержать противника в его попытках перейти речку Ирпень и перейти в наступление на Киев", – сказал он.

Павлюк отметил, что на этом направлении потенциал не позволяет украинским войскам перейти в контрнаступление. Однако потенциал наращивается, подчеркнул генерал-лейтенант.

"У противника потенциал истощается, у нас наращивается. Все зависит от того, будет ли у него потенциал – от этого будет дальше течение боевых действий", – сказал Павлюк.

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Марк Сировой
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