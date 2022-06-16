Кислица: РФ все еще в ООН только из-за ядерного оружия. Но Путин слабый и не применит его

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что ядерное оружие – единственная причина, почему РФ не исключают из ООН. При этом он уверен, что российский диктатор Владимир Путин не решится его применить. Об этом Кислица сказал в эфире общенационального телемарафона.

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Кислица заявил, что Россия "оккупировала" место СССР в ООН и сейчас наличие у нее ядерного оружия является решающим фактором.

"Ядерная тема и то, что у РФ есть ядерное оружие, является единственной причиной, почему эти 30 лет мир закрывал глаза на действия РФ. И причина того, почему сегодня ни Вашингтон, ни Лондон, ни Париж как постоянные члены Совбеза не готовы вести речь об исключении РФ из состава Совета безопасности", – сказал Кислица.

Он считает, что в связи с наличием ядерного оружия у РФ ни одна страна мира "не может себе позволить вести себя безответственно в отношении российских угроз".

"Другой вопрос – готова ли РФ, в частности Путин, потому что в той системе только Путин принимает решения, готов ли он пойти на самоубийство. Потому что применение ядерного оружия, даже тактического, будет самоубийством. Я принадлежу к кругу тех людей, считающих, что он не будет этого делать, поскольку его имидж сильного человека не соответствует действительности. Он на самом деле очень слабый человек, который не может закончить жизнь самоубийством", – заявил Кислица.

Постпред Украины в ООН уверен, что главным аргументом того, что РФ не исключают из ООН, является наличие ядерного оружия, потому что Россия, по его словам, не представляет собой ни экономической мощи, ни военной, что уже доказала украинская армия.

7 апреля Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке членства России в Совете по правам человека.

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Оксана Житнюк

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