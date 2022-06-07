Китай тайно строит военно-морской объект в Камбодже – The Washington Post

Китай тайно строит военно-морской объект в Камбодже, который должен укрепить его влияние в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на неназванных западных официальных лиц.

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По словам источников, военно-морское присутствие Китая планируется обустроить в северной части базы ВМС Камбоджи Ream Naval Base. Она расположена в Сиамском заливе, а на этой неделе планируется церемония открытия строительства расширения базы.

Источники журналистов утверждают, что на базе будет создан объект, предназначенный исключительно для использования китайским флотом, однако КНР и Камбоджа это отрицают и принимают меры, чтобы держать операцию в секрете (переодевают китайских моряков в камбоджийскую форму, ограничивают передвижения по базе иностранных делегаций).

Китайский чиновник в Пекине также подтвердил WP, что "часть базы" будет использоваться "китайскими военными". При этом он отрицает, что объект предназначен для "исключительного" использования военными, заявив, что ученые также будут использовать его.

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Военно-морской объект в Камбодже станет вторым подобным аванпостом Китая за рубежом. Пекин уже обзавелся базой ВМС в восточноафриканской стране Джибути, однако база в Камбодже станет первой в стратегически важном для КНР регионе – Индо-Тихокеанском.

По словам чиновников и аналитиков, база, способная принимать крупные военные корабли, будет важным элементом в стремлении Китая укрепить влияние в регионе и усилит его присутствие вблизи основных торговых морских путей.

"Индо-Тихоокеанский регион является важной частью для лидеров Китая, которые считают его законной и исторической сферой влияния КНР. Они рассматривают подъем Китая там как часть глобальной тенденции к многополярному миру, в котором крупные государства более решительно отстаивают свои интересы в предполагаемой сфере влияния", – сказал журналистам западный чиновник.

Ранее WP сообщал, что Москва пыталась давить на Пекин, требуя помощи, но Китай не пошел против санкций Запада.

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Марк Сировой

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