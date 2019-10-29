Китайцы хотят на Луну и Марс

Китай разработал предварительный план пилотируемой лунной экспедиции. Об этом сообщает УНИАН.
Лунная миссия стала одной из тем совещания по космической сфере, состоявшегося 25-28 октября в городе Сямэнь. Заместитель главного конструктора по пилотируемой космической программе Китая Чэнь Шаньгуан пояснил, что перспективные направления развития пилотируемой космонавтики - это экспедиция к Луне, создание лунной базы для проведения научных исследований, накопление технологий и опыта для освоения глубокого космоса, а более долгосрочная цель - отправка человека на Марс.
Ученый уверен, что решение проблем, связанных с выживанием человека на Луне, заложит фундамент для дальнейшего освоения глубокого космоса.
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