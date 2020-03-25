"Консультативный совет" с ОРДЛО сегодня не создадут – Резников

Алексей Резников (фото - LIGA.net)

Сегодня, 25 марта, не будет принято решение о создании "консультативного совета" по захваченной Россией части Донбасса, о чем договорились 11 марта в Минске. Это следует из заявления вице-премьера по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова.

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"Трехсторонняя контактная группа происходит в формате видеоконференции (из-за пандемии коронавируса, - ред.), поэтому никаких решений о создании подписано быть не может физически", - подчеркнул он.

Более того, сказал Резников, непосредственно решение о создании такой структуры с "представителями ОРДЛО" может быть принято после консультаций с Германией, Францией и ОБСЕ, которые "на сегодняшний день продолжаются".

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Сегодня, по словам чиновника, на минской площадке обсудят по видеосвязи "безусловное прекращение огня, разведение сил и средств, гуманитарные вопросы, в том числе доступ международных организаций на временно оккупированные Россией территории Украины".

"Консультативный совет", который предлагается создать, усаживает за стол переговоров представителей Украины и кремлевских марионеток с территорий, захваченных террористическими организациями ДНР/ЛНР, а также по советнику от ФРГ, Франции и страны-оккупанта РФ.

за стол переговоров лава Офиса президента Андрей Ермак не будут те, кто "представляет сейчас Л/ДНР". Они настаивают, что в "совет" войдут представители ныне оккупированной части Донбасса - те, кто выехал, и те, кто там остался жить. и Резников утверждают , что это якобы

Россия говорит, что такой "совет" - это "переговорная площадка с участием стран нормандского формата и сторон конфликта". РФ шесть лет называет свою гибридную войну против Украины "гражданской войной".

Кремлевские марионетки в Донбассе считают, что "совет" - это добро официального Киева на прямой диалог с ними.

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