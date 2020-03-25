Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

"Консультативный совет" с ОРДЛО сегодня не создадут – Резников

"Консультативный совет" с ОРДЛО сегодня не создадут – Резников - Фото
Алексей Резников (фото - LIGA.net)
25.03.2020, 10:13

Представитель Украины в "Минске" говорит, что для создания такого "органа" нужно подписать бумаги, а это из-за коронавируса сейчас сделать не выйдет

Сегодня, 25 марта, не будет принято решение о создании "консультативного совета" по захваченной Россией части Донбасса, о чем договорились 11 марта в Минске. Это следует из заявления вице-премьера по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Трехсторонняя контактная группа происходит в формате видеоконференции (из-за пандемии коронавируса, - ред.), поэтому никаких решений о создании подписано быть не может физически", - подчеркнул он.

Более того, сказал Резников, непосредственно решение о создании такой структуры с "представителями ОРДЛО" может быть принято после консультаций с Германией, Францией и ОБСЕ, которые "на сегодняшний день продолжаются".

Читайте также: Депутат СН о "консультациях" с террористами: Без Рады это никчемный лист бумаги

Сегодня, по словам чиновника, на минской площадке обсудят по видеосвязи "безусловное прекращение огня, разведение сил и средств, гуманитарные вопросы, в том числе доступ международных организаций на временно оккупированные Россией территории Украины".

  • "Консультативный совет", который предлагается создать, усаживает за стол переговоров представителей Украины и кремлевских марионеток с территорий, захваченных террористическими организациями ДНР/ЛНР, а также по советнику от ФРГ, Франции и страны-оккупанта РФ.
  • Глава Офиса президента Андрей Ермак и Резников утверждают, что это якобы не будут те, кто "представляет сейчас Л/ДНР". Они настаивают, что в "совет" войдут представители ныне оккупированной части Донбасса - те, кто выехал, и те, кто там остался жить.
  • Россия говорит, что такой "совет" - это "переговорная площадка с участием стран нормандского формата и сторон конфликта". РФ шесть лет называет свою гибридную войну против Украины "гражданской войной".
  • Кремлевские марионетки в Донбассе считают, что "совет" - это добро официального Киева на прямой диалог с ними.

Читайте также: Путь к миру или приднестровский сценарий. Зачем Зеленскому прямые переговоры с ОРДЛО

Евгений Пилипенко
Еще по теме
Напишите нам
Алексей Резников Донбасс минские соглашения консультативный совет
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 