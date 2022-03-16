Контрнаступление ВСУ кардинально меняет диспозиции сторон – Офис президента

Контрнаступление Вооруженных сил Украины на российских интервентов кардинально меняет диспозицию сторон. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Что происходит прямо сейчас. 1. Контрнаступление ВСУ на ряде оперативных направлений. Это кардинально меняет диспозиции сторон. 2. Начинается бегство российских журналистов с телеканалов. 3. Руководство РФ пытается найти союзников, солдаты которых готовы умирать в украинских полях", – написал он.

В комментарии LIGA.net Подоляк добавил, что контрнаступление меняет ситуацию на полях сражения, а значит укрепляет позиции Украины в переговорном процессе.

Вчера Подоляк заявил, что в переговорах с РФ есть принципиальные противоречия, но остается и место для компромисса.

Переговоры Украины и России должны продолжиться сегодня.

Марк Сировой

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