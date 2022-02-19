Кремль составил списки украинцев, которых надо убить после вторжения – Foreign Policy

Россия планирует кампанию по убийствам и арестам в Украине после вторжения. Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на источники в американской разведке.

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Как отмечается, США передали данные о возможных целях россиян Украине и другим партнерам в регионе.

Четыре источника, близкие к американской разведке, заявили, что Кремль составил списки людей, которые должны быть арестованы или убиты в случае нападения России на Украину.

Пятый собеседник издания, официальный представитель США, который говорил на условиях анонимности, сказал, что США снижают уровень секретности данных разведки, которые касаются угроз конкретным людям в Украине, чтобы поделиться этой информацией с партнерами и помочь избежать преследований.

Собеседник издания отметил, что Россия попытается навязать жителям оккупированных территорий сотрудничество посредством запугивания и репрессий.

"Эти действия, которые в прошлых российских операциях включали целенаправленные убийства, похищения/насильственные исчезновения, задержания и применение пыток, скорее всего, будут направлены против тех, кто выступает против действий России, включая известных политиков, российских и беларусских диссидентов в изгнании в Украине, журналистов и антикоррупционных активистов, а также уязвимые группы населения, такие как религиозные и этнические меньшинства и лица ЛГБТ", – сказал чиновник.

Как отмечается, администрация Байдена была поражена тем, насколько формализованы эти списки и нацелены на каждого, кто может бросить вызов российским агрессорам.

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Наталия Медведева

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