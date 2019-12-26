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КСУ признал неконституционным законопроект Зеленского

КСУ признал неконституционным законопроект Зеленского - Фото
Конституционный суд Украины (Фото: пресс-служба КСУ/Facebook)
26.12.2019, 14:08

Вывод по законопроекту о досрочном прекращении полномочий нардепов должен появиться на сайте КСУ сегодня

Конституционный Суд признал неконституционным законопроект президента Владимира Зеленского №1027 о дополнительных основаниях для досрочного прекращения полномочий народного депутата. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил представитель президента в КСУ Федор Вениславский.

"Конституционный Суд предоставил негативный вывод", - сообщил он.

По словам Вениславского, КСУ установил, что инициатива Зеленского не соответствует требованиям статьи 157 Конституции Украины. В то же время, с полным текстом решения суда Вениславский еще не ознакомился. Как сообщили LIGA.net в пресс-службе КСУ, вывод по законопроекту №1027 должен быть опубликован на сайте суда сегодня, 26 декабря.

Законопроект предполагал, что полномочия нардепа могут быть прекращены, если:

- депутат вышел из гражданства Украины или выехал на постоянное проживание за границу;

- суд установил, что депутат занимался "кнопкодавством";

- депутат отсутствовал без уважительных причин на трети пленарных заседаний Рады или комитета в течение одной сессии (по решению Верховного суда).

  • 29 августа, в первый день работы Рады IX созыва, Зеленский внес законопроект №1027 в парламент.
  • 17 декабря стало известно, что КСУ признал неконституционным законопроект Зеленского о назначении президентом глав ГБР и НАБУ.
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Владимир Зеленский ксу
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