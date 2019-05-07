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07.05.2019, 08:53

Кто претендует на главу и замглавы Антикоррупционного суда: имена

Кто претендует на главу и замглавы Антикоррупционного суда: имена - Фото
Фото: pixabay.com

Руководство антикорсуда изберут путем тайного голосования; для избрания необходима поддержка кандидатуры минимум 20 судьями из 38 всего

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На должность главы Высшего антикоррупционного суда претендуют Олег Павлишин и Елена Танасевич. Об этом LIGA.net сообщил информированный источник в соответствующих кругах.

По словам собеседника, сегодня состоятся сборы судей антикорсуда, на которых должны определить дату начала работы этого органа, а также избрать главу и замглавы суда.

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Собеседник отметил, что на должность заместителя главы суда претендует также двое: Виктор Маслов и Евгений Крук.

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Павлишин до назначения в антикорсуд с 2002 года работал судьей Апелляционного суда Львовской области. В 1990-х он работал в правоохранительных органах, а с 1994 года был судьей Городокского райсуда Львовской области.

Танасевич ранее работала судьей Печенежского райсуда Харьковской области. Она окончила харьковскую юракадемию, а присягу судьи приняла в 2012-м.

Маслов был судьей Тростянецкого райсуда Сумской области. Его отец на момент назначения был зампредом Апелляционного суда области, брат работал в облуправлении СБУ, а жена брата - в прокуратуре. Общественные организации считают Маслова недброчестным из-за слишком низкой стоимости задекларированного автомобиля Daewoo Matiz 2013 года.

Крук с 2006 года занимался адвокатской деятельностью.

7 июня 2018 года Рада приняла закон об антикорсуде: "за" проголосовали 315 нардепов. Президент вскоре подписал этот закон.

6 марта 2019 года были объявлены победители конкурса в судьи антикорсуда.

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Теги: антикоррупционный суд, Олег Павлишин, Елена Танасевич, Евгений Крук, Виктор Маслов
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