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Кучма о нормандском формате: Зеленский будет один против трех

Кучма о нормандском формате: Зеленский будет один против трех - Фото
Леонид Кучма (фото - president.gov.ua)
14.09.2019, 07:33

По мнению представителя Украины в ТКГ, президенту "будет очень трудно"

Второй президент и представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма считает, что президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель будут подталкивать президента Владимира Зеленского к неприемлемым уступкам России. Об этом Кучма заявил в комментарии AP.

Второй президент заявил, что Франция и Германия будут подталкивать Украину к компромиссам, например, утверждению плана по проведению местных выборах в оккупированных районах Донбасса, без какого-либо надзора со стороны украинского правительства. 

"У меня нет большой надежды. Зеленскому будет очень трудно - он будет один против трех человек", - сказал он. 

Кучма уточнил, что Украина привержена минским соглашениям, которые она подписала в 2015 году, но настаивает на том, чтобы РФ вернула украинским войскам контроль над границей, прежде чем там будут проведены выборы. 

"Давайте соблюдать минские договоренности", - сказал второй президент.

"Безопасность на первом месте. Вам нужно вывести войска, вывести тяжелое вооружение, вернуть нам границу, и тогда мы проведем свободные выборы", - подчеркнул он.

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Владимир Зеленский нормандский формат леонид кучма
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