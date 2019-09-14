Кучма о нормандском формате: Зеленский будет один против трех

Леонид Кучма (фото - president.gov.ua)

Второй президент и представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма считает, что президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель будут подталкивать президента Владимира Зеленского к неприемлемым уступкам России. Об этом Кучма заявил в комментарии AP.

Второй президент заявил, что Франция и Германия будут подталкивать Украину к компромиссам, например, утверждению плана по проведению местных выборах в оккупированных районах Донбасса, без какого-либо надзора со стороны украинского правительства.

"У меня нет большой надежды. Зеленскому будет очень трудно - он будет один против трех человек", - сказал он.

Кучма уточнил, что Украина привержена минским соглашениям, которые она подписала в 2015 году, но настаивает на том, чтобы РФ вернула украинским войскам контроль над границей, прежде чем там будут проведены выборы.

"Давайте соблюдать минские договоренности", - сказал второй президент.

"Безопасность на первом месте. Вам нужно вывести войска, вывести тяжелое вооружение, вернуть нам границу, и тогда мы проведем свободные выборы", - подчеркнул он.