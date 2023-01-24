Кулеба анонсировал начало своей работы над получением Украиной F-16

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба анонсировал начало своей работы над получением Украиной истребителей F-16. Об этом глава МИД сообщил у себя в Facebook.

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Кулеба оформил свое сообщение в виде диалога.

"– Теперь F16?

– Да.

– Беру в работу, друг.

Это я только что получил вопрос от одного европейского коллеги. И ответил ему. Он знает, что делать", – написал глава украинской дипломатии.

Ранее сегодня стало известно, что Украина получит танки Leopard 2.

20 января 2023 года в Нидерландах заявили, что готовы рассмотреть вопрос поставок Украине F-16, если получат запрос.

Президент Зеленский попросил партнеров на следующей встрече в Рамштайне согласовать поставки этих самолетов и дальнобойных ракет.

F-16 – самый массовый боевой самолет в мире c большим спектром вооружений.

Посол США в ОБСЕ Карпентер заявил, что ожидает, что Вашингтон поддержит идею союзников дать Украине F-16.

24 января в Воздушных силах ВСУ сообщили, что уже определен тип боевого самолета, который, вероятно, будет передан Украине – это F-16.

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Наталія Медведєва

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