Кулеба анонсировал начало своей работы над получением Украиной F-16
24.01.2023, 22:17
Дмитрий Кулеба (Фото - скриншот из видео)
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба анонсировал начало своей работы над получением Украиной истребителей F-16. Об этом глава МИД сообщил у себя в Facebook.
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Кулеба оформил свое сообщение в виде диалога.
"– Теперь F16?
– Да.
– Беру в работу, друг.
Это я только что получил вопрос от одного европейского коллеги. И ответил ему. Он знает, что делать", – написал глава украинской дипломатии.
Ранее сегодня стало известно, что Украина получит танки Leopard 2.
- 20 января 2023 года в Нидерландах заявили, что готовы рассмотреть вопрос поставок Украине F-16, если получат запрос.
- Президент Зеленский попросил партнеров на следующей встрече в Рамштайне согласовать поставки этих самолетов и дальнобойных ракет.
- F-16 – самый массовый боевой самолет в мире c большим спектром вооружений.
- Посол США в ОБСЕ Карпентер заявил, что ожидает, что Вашингтон поддержит идею союзников дать Украине F-16.
- 24 января в Воздушных силах ВСУ сообщили, что уже определен тип боевого самолета, который, вероятно, будет передан Украине – это F-16.
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