Кулеба – Боррелю: ЕС должен понять, что цена новой войны будет выше сдерживания России

Европейский Союз должен понять, что цена новой войны России и Украины будет выше цены сдерживания РФ. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в разговоре с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, передает пресс-служба МИД.

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Разговор проходил на фоне усилий Украины, США и ЕС по предотвращению новой волны агрессии РФ и заседания Совета ЕС, которое запланировано на 24 января.

Дипломаты обсуждали пакет сдерживания РФ, в частности подготовку жестких санкций ЕС на случай эскалации.

"Каждая страна ЕС должна понимать, что какой бы высокой ни была цена сдерживания России, цена прекращения новой войны будет намного выше. Единственная правильная стратегия – это проявить твердость и действовать единым фронтом с Украиной", – сказал Кулеба.

Боррель проинформировал о непубличной встрече глав МИД ЕС в формате Гимних (название замка, где был основан формат) и подтвердил: в ЕС четко понимают – только сильный пакет сдерживания остановит Россию.

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Кулеба же заверил: хоть уровень угрозы и повышен, ситуация находится под контролем. По его словам, "нет оснований для паники и расшатывания ситуации внутри страны или создания угроз ее финансовой стабильности".

Боррель согласился, что одна из целей РФ – дестабилизация внутри Украины, в частности для негативного влияния на экономические и финансовые процессы. Он заверил, что ЕС и дальше готов поддерживать Украину в этих сферах.

Также Кулеба проинформировал о недавних кибератаках на Украину. Боррель подтвердил – ЕС готов поддержать укрепление кибербезопаности Украины.

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Марк Сировой

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