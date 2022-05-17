UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кулеба – главам МИД ЕС: Не надо "сохранять лицо" Путину, пропаганда в РФ и так это сделает

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2022, 06:59
Кулеба – главам МИД ЕС: Не надо
Дмитрий Кулеба (фото – ЕРА)

Не надо помогать "сохранять лицо" российскому диктатору Владимиру Путину, ведь пропагандисты в РФ и сами его оправдают. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба перед встречей глав МИД ЕС. Полный текст речи опубликовала пресс-служба министерства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Кулебы, Путину не нужна помощь западных коллег в поиске решений для "сохранения лица". Министр уверен, что такие решения у диктатора есть – с российскими пропагандистами он может завершить войну в любой момент.

"Просто выйдя и заявив, что "славная российская армия" результативно уничтожила такое-то и такое-то количество украинских подразделений и объектов, таким образом успешно "демилитаризировав" и "денацифицировав" Украину (что бы это слово не значило для него). А значит, "время возвращаться домой", может сказать он. Пропагандисты помогут сделать так, чтобы россияне аплодировали своему "великому лидеру"", – сказал глава МИД.

Читайте также: Премьер Эстонии – лидерам Европы: Чего вы добиваетесь, хватит звонить Путину

Он также напомнил, что Украина предложила ЕС справедливую сделку: Евросоюз дает все, что нужно для победы над Путиным, Киев побеждает – и Европе не придется противостоять России самостоятельно.

По его словам, изменить ситуацию на войне к лучшему могут три фактора:

Жесткие санкции. Кулеба призывает неотложно ввести полное энергетическое эмбарго РФ (включая нефть, газ, уголь), отключить все российские и беларуские банки от SWIFT, заблокировать российский экспорт (кроме критического импорта для европейских стран), запретить все росСМИ в Европе, расширить индивидуальные санкции.

Военный. Поставки Украине тяжелого оружия. Кулеба поблагодарил ЕС за новый пакет оборонной помощи на 500 млн евро.

Политический. Предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС. По мнению Кулебы, война будет продолжаться, пока Путин верит, что у Украины нет европейского будущего, а политика стратегической неопределенности ЕС по Украине провалилась.

Читайте также: Зеленский: Мы не должны искать выход для России, и Макрон зря это делает

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война ЕС владимир путин лицо дмитрий кулеба пропагандисты
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 