Кулеба – главам МИД ЕС: Не надо "сохранять лицо" Путину, пропаганда в РФ и так это сделает

Не надо помогать "сохранять лицо" российскому диктатору Владимиру Путину, ведь пропагандисты в РФ и сами его оправдают. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба перед встречей глав МИД ЕС. Полный текст речи опубликовала пресс-служба министерства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Кулебы, Путину не нужна помощь западных коллег в поиске решений для "сохранения лица". Министр уверен, что такие решения у диктатора есть – с российскими пропагандистами он может завершить войну в любой момент.

"Просто выйдя и заявив, что "славная российская армия" результативно уничтожила такое-то и такое-то количество украинских подразделений и объектов, таким образом успешно "демилитаризировав" и "денацифицировав" Украину (что бы это слово не значило для него). А значит, "время возвращаться домой", может сказать он. Пропагандисты помогут сделать так, чтобы россияне аплодировали своему "великому лидеру"", – сказал глава МИД.

Читайте также: Премьер Эстонии – лидерам Европы: Чего вы добиваетесь, хватит звонить Путину

Он также напомнил, что Украина предложила ЕС справедливую сделку: Евросоюз дает все, что нужно для победы над Путиным, Киев побеждает – и Европе не придется противостоять России самостоятельно.

По его словам, изменить ситуацию на войне к лучшему могут три фактора:

– Жесткие санкции. Кулеба призывает неотложно ввести полное энергетическое эмбарго РФ (включая нефть, газ, уголь), отключить все российские и беларуские банки от SWIFT, заблокировать российский экспорт (кроме критического импорта для европейских стран), запретить все росСМИ в Европе, расширить индивидуальные санкции.

– Военный. Поставки Украине тяжелого оружия. Кулеба поблагодарил ЕС за новый пакет оборонной помощи на 500 млн евро.

– Политический. Предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС. По мнению Кулебы, война будет продолжаться, пока Путин верит, что у Украины нет европейского будущего, а политика стратегической неопределенности ЕС по Украине провалилась.

13 мая президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки и не будет "спасать лицо" Путина.

Читайте также: Зеленский: Мы не должны искать выход для России, и Макрон зря это делает

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.