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Кулеба и Бербок обсудили поставки оружия из Германии. Кулеба говорит – есть проект решения

Цей матеріал також доступний українською
07.02.2022, 19:43
Кулеба и Бербок обсудили поставки оружия из Германии. Кулеба говорит – есть проект решения - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: Philip Davali/ЕРА)

Министры иностранных дел Украины и Германии Дмитрий Кулеба и Анналена Бербок, которая находится с визитом в Киеве, обсудили вопрос поставок оружия из Германии. По словам Кулебы готов "проект решения". Об этом он сказал на совместном с Бербок брифинге.

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"Что касается вопроса оружия, то, безусловно, мы об этом говорили... Но очень важно, что сегодня мы говорили – скажу дипломатично – не только о том, что Германия не может сделать по тем или иным причинам, но и о том, что Германия может сделать, и что она намерена сделать для поддержки Украины в сфере обороны и безопасности", – сказал Кулеба.

"Это был откровенный разговор. У нас тут позиции действительно разные. Но наша задача с Анналеной состоит не в том, чтобы ссориться, а в том, чтобы искать точки соприкосновения и решения. Я думаю, что сегодня мы нашли и точки соприкосновения, и проект решения. Теперь будем ждать шага немецкого правительства", – добавил глава МИД Украины. Он не раскрыл никаких деталей проекта решения. 

Ранее стало известно, что встречу Бербок с президентом Владимиром Зеленским отменили.

Вадим Ребрина
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Германия оружие дмитрий кулеба Анналена Бербок
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