Кулеба: Лукашенко может в любой момент отправить армию Беларуси на войну с Украиной

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко может в любой момент приказать армии Беларуси вместе с российскими войсками воевать против Украины. Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Он отметил, что Россия использовала территорию Беларуси для нападения на Украину. Кроме того, Украину обстреливали с территории Беларуси.

"Лукашенко может в любой момент отдать приказ отправить беларускую армию в Украину, чтобы вместе с российской убивать украинских мужчин, женщин, пожилых людей и детей. Мы должны учитывать эту угрозу", – сказал глава МИД.

Кулеба также добавил, что Беларусь должна столкнуться с теми же санкциями, что и Россия, если продолжит предоставлять свою территорию для агрессии и, не дай Бог, отправит войска.

По его словам, давление надо усиливать, пока Россия и ее союзник Беларусь не перестанут убивать украинцев, бомбить города, и РФ полностью не уведет войска из Украины.

"Я призываю ударить Россию сильнее. Я призываю ударить Россию сейчас. Это вопрос часов, а не дней, чтобы сделать эти важные решения и шаги", – добавил он.

Марк Сировой

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