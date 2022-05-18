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Кулеба назвал 4 элемента победы Украины в войне. Возвращение Крыма и Донбасса – в списке

Цей матеріал також доступний українською
18.05.2022, 22:38
Кулеба назвал 4 элемента победы Украины в войне. Возвращение Крыма и Донбасса – в списке - Фото
Дмитрий Кулеба (фото – ЕРА)

Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал четыре элемента, из которых, по его мнению, должна складываться победа Украины в российской войне против нее. Одним из элементов является освобождение временно оккупированных Крыма и Донбасса. Об этом он заявил в интервью нидерландскому ресурсу NRC.

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На замечание журналиста, что ничего неизвестно о потерях Украины в войне, Кулеба сказал: "Я не знаю, каковы наши потери. Мы выигрываем, но мы, конечно, еще не выиграли. Также учитывайте это. Люди из других стран иногда смотрят на войну математическим взглядом. Для нас это борьба за существование. Мы должны победить любой ценой, потому что если мы проиграем, Украина исчезнет и будет совсем другая Европа".

Победа Украины, по мнению министра, должна включать:

  • освобождение оккупированных территорий, в том числе Крыма и Донбасса;
  • репарации со стороны России;
  • суд над российскими военными преступниками;
  • укрепление Украины в процессе евроинтеграции.

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Вадим Ребрина
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