Кулеба назвал программы минимум и максимум переговоров в Турции

На переговорах между Украиной и России, которые состоятся в Турции, у украинской делегации есть программа-минимум и программа-максимум: первая – решение гуманитарных вопросов, вторая – прекращение огня. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире ICTV.

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"Программа-минимум – это в первую очередь гуманитарные вопросы, программа-максимум – это прекращение огня и достижение постоянной договоренности об этом", – сказал глава МИД.

Кулеба подчеркнул, что сейчас ни по одному принципиальному пункту переговоров принципиальных договоренностей нет.

По его словам, есть обмен мнениями, позициями, креативными идеями, но решений нет. Более того, если договориться по одному пункту – это еще не значит, что договоренность сложится в целостный формат: есть и другие пункты и все они связаны в одну структуру.

"Президент дал очень четкие указания нашей делегации: мы не торгуем людьми, землями и суверенитетом. Это не предмет для переговоров, здесь наша позиция железобетонная, подкрепленная международным правом, Вооруженными Силами Украины и международными санкциями, примененными против России, а также оружием, переданным партнерами Украины", – сказал министр иностранных дел.

Он подчеркнул, что если Россия продолжит повторять свои пропагандистские штампы, стороны разъедутся.

"Перенос переговоров в Турцию безусловно является достижением турецкой дипломатии... В дипломатии есть такой термин: ничего не согласовано, пока все не согласовано. В переговорах между украинской и российской делегациями все может измениться в любой момент", – сказал глава МИД.

Следующий раунд переговоров между страной-оккупантом Россией и обороняющейся от ее агрессии Украиной пройдет в очном формате в Турции, сообщил глава фракции Слуги народа в Раде, участник переговорной группы Давид Арахамия 27 марта.

Наталия Медведева

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