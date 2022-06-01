Кулеба не думает, что газовое эмбарго будет в седьмом пакете санкций ЕС против России

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что газового эмбарго против России не будет в седьмом пакете санкций Евросоюза. Об этом он сказал в интервью в эфире телемарафона.

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"Я не думаю, что оно (газовое эмбарго. – ред.) будет в седьмом пакете, но я убежден, что оно непременно будет", – сказал Кулеба.

Он пояснил, что некоторым странам, которые критически зависят от российского газа, нужно найти "определенные технологические решения".

При этом он назвал лицемерной позицию некоторых стран, которые стратегически декларируют переход на зеленую энергетику.

В ночь на 31 мая ЕС согласовал 6-й пакет санкций с частичным нефтяным эмбарго против РФ.

Австрийский канцлер Карл Нехаммер заявил, что Евросоюз якобы не собирается обсуждать эмбарго на российский газ в следующем пакете санкций.

Литовский президент Гитанас Науседа считает, что Европа должна продолжать отказываться от российских энергоносителей, и вопрос газового эмбарго нельзя снимать с рассмотрения на переговорах лидеров стран-членов ЕС.

Вадим Ребрина

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