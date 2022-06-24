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Кулеба о получении статуса кандидата: Очень важную роль сыграл Макрон

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2022, 00:37
Кулеба о получении статуса кандидата: Очень важную роль сыграл Макрон - Фото
Фото: EPA

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон сыграл очень важную роль в том, что Украина получила статус кандидата на вступление в Европейский Союз. Об этом он рассказал в эфире единственного телемарафона вечером в четверг.

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"Список скептиков был известен давно. Это и Нидерланды, и Дания, Швеция, Португалия – все они имели определенное видение. Германия была в этом лагере. Очень важную роль сыграл президент Франции Эмманюэль Макрон, и я обращу внимание, что именно во время председательства Франции это решение было принято. Это была принципиальная позиция сделать это именно сейчас", — рассказал Кулеба.

Переломным моментом, по его словам, стал визит Макрона и лидеров Германии, Италии и Румынии в Киев, потому что до этого ситуация была очень хрупкой.

  • 23 июня Европейский совет на саммите в Брюсселе предоставил Украине и Молдове статус кандидата на членство в ЕС. Грузия, подавшая заявку вместе с Украиной, пока что такой статус не получила, но ЕС подтвердил ее европейскую перспективу.
  • Президент Франции Макрон заявил, что решение о предоставлении Украине и Молдове статуса кандидатов в члены ЕС посылает "сильный сигнал России".
  • С 1 июля председательство в Европейском Союзе перейдет в Чехию, для которой Украина также будет одним из приоритетов.
Андрей Водяный
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евросоюз эмманюэль макрон дмитрий кулеба
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