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Кулеба – о санкциях Британии против путинских олигархов: Горячие головы в Кремле остынут

Цей матеріал також доступний українською
31.01.2022, 15:08
Кулеба – о санкциях Британии против путинских олигархов: Горячие головы в Кремле остынут - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба МИД)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба приветствует идею Великобритании о введении санкций против близких к Кремлю олигархов в случае нового вторжения России в Украину. Об этом он заявил на брифинге.

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"Хочу отдельно выразить благодарность своей коллеге, министру иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, за готовность к введению болезненных санкций против российских финансовых интересов в Великобритании", – сказал министр.

Кулеба подчеркнул: Украина призывает партнеров быть готовыми к таким действиям, ведь они являются "важным фактором сдерживания российской верхушки от необдуманных действий".

"Когда российские власть имущие осознают, что речь идет об их активах, недвижимости и деньгах за границей, где они, патриоты России, их хранят, горячие головы в Кремле остынут", – добавил глава МИД.

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Марк Сировой
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