Кулеба – о санкциях Британии против путинских олигархов: Горячие головы в Кремле остынут
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба приветствует идею Великобритании о введении санкций против близких к Кремлю олигархов в случае нового вторжения России в Украину. Об этом он заявил на брифинге.
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"Хочу отдельно выразить благодарность своей коллеге, министру иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, за готовность к введению болезненных санкций против российских финансовых интересов в Великобритании", – сказал министр.
Кулеба подчеркнул: Украина призывает партнеров быть готовыми к таким действиям, ведь они являются "важным фактором сдерживания российской верхушки от необдуманных действий".
"Когда российские власть имущие осознают, что речь идет об их активах, недвижимости и деньгах за границей, где они, патриоты России, их хранят, горячие головы в Кремле остынут", – добавил глава МИД.
- Вчера Трасс заявила, что путинские олигархи не спрячутся от санкций в случае вторжения РФ в Украину, и не исключила конфискации их имущества в Британии.
- В Кремле назвали заявление Трасс "очень тревожным".
- Завтра в Киев приедет премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В повестке: безопасность, пути деэскалации, военно-техническое сотрудничество.
- Британия может поставить Украине дополнительное вооружение в придачу к 2000 противотанковых гранатометов, которые были поставлены ранее.
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