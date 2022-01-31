Кулеба – о санкциях Британии против путинских олигархов: Горячие головы в Кремле остынут

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба приветствует идею Великобритании о введении санкций против близких к Кремлю олигархов в случае нового вторжения России в Украину. Об этом он заявил на брифинге.

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"Хочу отдельно выразить благодарность своей коллеге, министру иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, за готовность к введению болезненных санкций против российских финансовых интересов в Великобритании", – сказал министр.

Кулеба подчеркнул: Украина призывает партнеров быть готовыми к таким действиям, ведь они являются "важным фактором сдерживания российской верхушки от необдуманных действий".

"Когда российские власть имущие осознают, что речь идет об их активах, недвижимости и деньгах за границей, где они, патриоты России, их хранят, горячие головы в Кремле остынут", – добавил глава МИД.

Британия может поставить Украине дополнительное вооружение в придачу к 2000 противотанковых гранатометов, которые были поставлены ранее.

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Марк Сировой

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