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Кулеба о воде на флаге Украины в Словакии: Мы не злопамятные, но депутат должен извиниться

Цей матеріал також доступний українською
09.02.2022, 22:39
Кулеба о воде на флаге Украины в Словакии: Мы не злопамятные, но депутат должен извиниться - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: Mads Claus Rasmussen/ЕРА)

Украина потребует извинений от депутата парламента Словакии, который облил водой украинский флаг. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на пресс-конференции.

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Министр подчеркнул, что инцидент не был антиукраинской акцией – флаг Украины облил водой депутат оппозиции во время рассмотрения ратификации соглашения между Словакией и США по использованию военной инфраструктуры.

"С правительством Словакии у нас отличные отношения, все хорошо, и на украинско-словацкие отношения этот инцидент не повлияет", – подчеркнул Кулеба.

В то же время глава украинской дипломатии заявил о недопустимости неуважительного обращения с государственной символикой Украины.

"Любое непочтительное обращение с государственной символикой Украины категорически недопустимо. И поэтому я немедленно, узнав об этом факте, поручил посольству Украины в Словакии выразить протест, так как это делается в этих случаях, и требовать извинений от того человека, который это сделал", – отметил Кулеба.

Министр сказал, что по состоянию на момент разговора его не информировали о том, извинился ли депутат за свой поступок.

"Мы такие вещи не забываем. Никто не будет пренебрежительно относиться к Украине и украинской государственной символике. И хотя мы люди не злопамятные, но мы не прощаем таких пренебрежительных шагов. Мы найдем возможность достойно ответить на этот поступок, если этот человек сам не принесет свои извинения", – подчеркнул министр. 

Вчера, 8 февраля, в парламенте Словакии депутат ультраправой партии Народная партия – наша Словакия (ĽSNS) Андрей Медвецкий во время попытки заблокировать трибуну облил водой флаг Украины. Глава МИД Словакии Иван Корчок извинился сразу после инцидента.

  • 3 февраля Украина и Словакия договорились о тестовом увеличении гарантированных мощностей для физического импорта природного газа из Европы до 42 млн куб. м в сутки. 
  • 7 февраля словацкий министр обороны Ярослав Надь заявил, что власти Словакии находятся в тесном контакте с правительством Украины, "чтобы наша помощь была максимально адресной", и готовы помогать частям и штабам Вооруженных сил Украины как консультациями, так и "практической помощью".
Наталия Медведева
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