Кулеба об эфире Кравчука на росТВ с главарем боевиков: Его исторический статус позволяет
Исторический статус главы украинской делегации в минской ТКГ Леонида Кравчука позволяет ему делать больше, чем другим чиновникам, в том числе появляться в разных эфирах. Об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя появление Кравчук в токшоу пропагандистского российского канала с главарем контролируемых Россией боевиков Денисом Пушилиным.
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Кулеба отметил, что Кравчук является первым президентом, очень достойно представляет Украину в ТКГ, недавно выступал на Совбезе ООН – и вопросов к его патриотичности и принципиальности быть не может.
"Но сам его исторический статус, его роль в обретении независимости Украины позволяет ему делать немного больше, чем любому должностному лицу, в том числе во время различных телеэфиров", – объяснил глава МИД.
Кулеба добавил, что сам не участвует в подобных пропагандистских мероприятиях, и снова подчеркнул: сама фигура Кравчука позволяет ему делать немного больше, чем другим.
- 15 февраля 2021-го Кравчук участвовал в токшоу на пропагандистском российском канале. Затем в эфир подключили главаря террористический организации ДНР Пушилина – и Кравчук несколько минут поговорил с ним.
- Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович позже сказал, что Кравчук доносил украинскую точку зрения до российского населения и его не предупреждали заранее о подключении террориста.
- Кравчук после эфира заявил, что заявления Пушилина показали – с РФ практически невозможно договориться об урегулировании ситуации на Донбассе.
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