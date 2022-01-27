Кулеба резко ответил на заявление ФРГ, что вступление Украины в НАТО – не на повестке дня
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба резко отреагировал за сегодняшнее заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке дня. Свой ответ Кулеба опубликовал в Twitter.
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"Не в повестке дня подвергать сомнению перспективы евроатлантической интеграции Украины", – написал глава украинской дипломатии.
Он подчеркнул, что настоящей помощью Украине сейчас стало бы лидерство Германии в поддержке членства Украины в НАТО.
"Это был бы позитивный сигнал для всех", – считает Кулеба.
Комментируя требование России к НАТО отказаться от расширения на восток, Бербок заявила, что на данный момент такого расширения вообще нет, а вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке дня, и это знают все, включая Россию.
- 10-13 января 2022 года на переговорах с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- После этого в Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину и оно может произойти в любой момент. Россия заверяет, что не планирует нападать на Украину.
- 26 января США и НАТО передали России письменный ответ на ее ультиматум.
- Германия последовательно отказывается давать Украине оружие и блокирует поставки Киеву вооружений через НАТО. Также в Германии призывают "осмотрительно" подходить к выбору санкций против России. МИД Украины выразил послу Германии глубокое разочарование.
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