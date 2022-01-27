Кулеба резко ответил на заявление ФРГ, что вступление Украины в НАТО – не на повестке дня

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба резко отреагировал за сегодняшнее заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке дня. Свой ответ Кулеба опубликовал в Twitter.

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"Не в повестке дня подвергать сомнению перспективы евроатлантической интеграции Украины", – написал глава украинской дипломатии.

Он подчеркнул, что настоящей помощью Украине сейчас стало бы лидерство Германии в поддержке членства Украины в НАТО.

"Это был бы позитивный сигнал для всех", – считает Кулеба.

Комментируя требование России к НАТО отказаться от расширения на восток, Бербок заявила, что на данный момент такого расширения вообще нет, а вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке дня, и это знают все, включая Россию.

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Наталия Медведева

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