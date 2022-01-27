UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кулеба резко ответил на заявление ФРГ, что вступление Украины в НАТО – не на повестке дня

Цей матеріал також доступний українською
27.01.2022, 22:32
Кулеба резко ответил на заявление ФРГ, что вступление Украины в НАТО – не на повестке дня - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба МИД)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба резко отреагировал за сегодняшнее заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке дня. Свой ответ Кулеба опубликовал в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Не в повестке дня подвергать сомнению перспективы евроатлантической интеграции Украины", – написал глава украинской дипломатии.

Он подчеркнул, что настоящей помощью Украине сейчас стало бы лидерство Германии в поддержке членства Украины в НАТО. 

"Это был бы позитивный сигнал для всех", – считает Кулеба.

Кулеба резко ответил на заявление ФРГ, что вступление Украины в НАТО – не на повестке дня

Комментируя требование России к НАТО отказаться от расширения на восток, Бербок заявила, что на данный момент такого расширения вообще нет, а вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке дня, и это знают все, включая Россию.

Читайте также: Глава МИД Германии предостерегла Запад от раскола из-за вопроса поставок оружия Украине

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Германия нато дмитрий кулеба Анналена Бербок
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 