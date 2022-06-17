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Кулеба: Слова Шольца в Киеве нас поразили – ждем действий

Цей матеріал також доступний українською
17.06.2022, 09:30
Кулеба: Слова Шольца в Киеве нас поразили – ждем действий - Фото
Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц (фото - dmytro kuleba, Instagram)

Слова канцлера Германии Олафа Шольца в Киеве поразили министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, теперь он ждет от Берлина действий. Об этом глава украинской дипломатии сказал в эфире ARD, передает ZDF.

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Кулеба считает, что визит Шольца был важным для восстановления взаимного доверия между Германией и Украиной.

"За словами, которые поразили нас сегодня, должны последовать дела. Мы надеемся, что так и будет", – сказал он.

В частности Кулеба отметил, что Украина благодарна за поставленное оружие, но ей нужно больше для победы в войне с Россией.

Кулеба назвал главным месседжем слова Шольца о статусе кандидата в ЕС для Украины. Министр понимает, что Киев не сможет сразу стать полноправным членом Евросоюза, однако считает важным говорить: Украина – это часть Европы.

Глава МИД также считает преувеличенными обвинения Украины в коррумпированности. По его словам, если бы все так было плохо – страна распалась бы и погибла в самом начале полномасштабной войны. При этом Кулеба признал: Украине все еще необходимы реформы, прежде чем стать членом ЕС.

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Марк Сировой
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ЕС киев оружие дмитрий кулеба олаф шольц
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