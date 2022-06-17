Кулеба: Слова Шольца в Киеве нас поразили – ждем действий

Слова канцлера Германии Олафа Шольца в Киеве поразили министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, теперь он ждет от Берлина действий. Об этом глава украинской дипломатии сказал в эфире ARD, передает ZDF.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Кулеба считает, что визит Шольца был важным для восстановления взаимного доверия между Германией и Украиной.

"За словами, которые поразили нас сегодня, должны последовать дела. Мы надеемся, что так и будет", – сказал он.

В частности Кулеба отметил, что Украина благодарна за поставленное оружие, но ей нужно больше для победы в войне с Россией.

Кулеба назвал главным месседжем слова Шольца о статусе кандидата в ЕС для Украины. Министр понимает, что Киев не сможет сразу стать полноправным членом Евросоюза, однако считает важным говорить: Украина – это часть Европы.

Глава МИД также считает преувеличенными обвинения Украины в коррумпированности. По его словам, если бы все так было плохо – страна распалась бы и погибла в самом начале полномасштабной войны. При этом Кулеба признал: Украине все еще необходимы реформы, прежде чем стать членом ЕС.

Вчера Шольц вместе с лидерами Франции, Италии и Румынии призвал немедленно дать Украине статус кандидата в ЕС.

Канцлер Германии также пообещал давать Украине оружие. По его словам, полномасштабное нападение РФ на Украину означает смену эпох.

Читайте также: Посол Мельник: Хотел бы лично поблагодарить канцлера Шольца – Германия сломала лед

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.