"Квартал 95" извинился за шутку о Фарион, но уверяет, что не имеет влияния на трансляции
Студия "Квартал 95" извинилась за трансляцию выпуска, в котором была шутка о ныне уже погибшей от выстрела в голову политике, члену Всеукраинского объединения "Свобода" и языковеду Ирине Фарион.
Проект "Говорить великий Львів", созданный на телеканале НТА, обратил внимание на трансляцию 29 декабря выпуска "Квартала 95" годичной давности, в котором тогда высмеивали тренд в TikTok "вогник-вогник, жарко-жарко, ґ-ґ-ґ". Юрий Ткач, комментируя действия блогерши, сказал: "Если бы Арестович и Фарион были вместе - это было бы их дочерью".
Однопартиец Фарион, командир батальона "Свобода" Петр Кузик назвал "Квартал 95" "животными": "Вы не заслуживаете ни уважения, ни человеческого отношения! Ирину Дмитриевну Фарион убили за украинский язык, за украинскую позицию! Издевательство над погибшими украинцами вам не простят!".
Читайте также: "Квартал 95" прокомментировал карту Украины без Крыма в своем новогоднем анонсе: "Зрада отменяется"
Лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок заявил что можно иметь политических оппонентов, критиковать и даже иронизировать над ними, но то, что "вытворила" студия "Квартал 95" - "совершенно вне границ морали и человечности".
Он потребовал извинений перед украинцами, дочерью Фарион, вдовой погибшего воина Софией Семчишин.
Также Тягнибок добавил, что адвокат дочери Фарион уже направила заявление в высшие органы законодательной, исполнительной и судебной власти с требованием наказать виновных, извиниться и добиться удаления из публичного пространства "всех издевательских материалов" о погибшей.
Днем 31 декабря "Квартал 95" опубликовал извинения перед семьей Фарион, друзьями и всеми, кого это могло задеть и оскорбить.
В студии подчеркнули, что выпуск был архивным, и, "к сожалению, в нем осталась шутка, которая не должна была попасть в эфир".
"У нас нет влияния на то, какие выпуски выбирают для повторного показа, поскольку этот процесс контролирует исключительно телевизионный канал", - уверяют в "Квартале".
Однако соглашаются, что оставлять шутки о трагически погибшем человеке "абсолютно неприемлемо при любых обстоятельствах, даже если речь идет о старом выпуске".
- 19 июля Ирине Фарион выстрелили в голову во Львове. Через несколько часов она скончалась в больнице.
- Правоохранители заявили, что исследуют все версии преступления, включая ту, которая ведет в Россию. По данным МВД, преступление готовилось не менее двух месяцев. ВО "Свобода" уверено, что за убийством стоит Москва, кто бы ни был исполнителем.
- 25 июля был задержан 18-летний Вячеслав Зинченко, разыскиваемый по делу об убийстве Фарион. Следствие склоняется к тому, что он был только исполнителем.
- 26 июля его арестовали без права на залог.
- 26 декабря стало известно, что Зинченко изменили квалификацию преступления. Теперь его подозревают в умышленном убийстве Фарион в связи с исполнением им гражданского долга по мотивам национальной нетерпимости и в незаконном обращении с оружием.
Читайте также: "Бить в челюсть каждому москворотому". Кто такая Фарион и чем она запомнилась