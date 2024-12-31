"Квартал 95" извинился за шутку о Фарион, но уверяет, что не имеет влияния на трансляции

Через несколько недель после резонанса из-за карты Украины якобы без Крыма "Квартал 95" попал в новый скандал

Ирина Фарион (Фото: Telegram Садового)

Студия "Квартал 95" извинилась за трансляцию выпуска, в котором была шутка о ныне уже погибшей от выстрела в голову политике, члену Всеукраинского объединения "Свобода" и языковеду Ирине Фарион.

Проект "Говорить великий Львів", созданный на телеканале НТА, обратил внимание на трансляцию 29 декабря выпуска "Квартала 95" годичной давности, в котором тогда высмеивали тренд в TikTok "вогник-вогник, жарко-жарко, ґ-ґ-ґ". Юрий Ткач, комментируя действия блогерши, сказал: "Если бы Арестович и Фарион были вместе - это было бы их дочерью".

Однопартиец Фарион, командир батальона "Свобода" Петр Кузик назвал "Квартал 95" "животными": "Вы не заслуживаете ни уважения, ни человеческого отношения! Ирину Дмитриевну Фарион убили за украинский язык, за украинскую позицию! Издевательство над погибшими украинцами вам не простят!".

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Лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок заявил что можно иметь политических оппонентов, критиковать и даже иронизировать над ними, но то, что "вытворила" студия "Квартал 95" - "совершенно вне границ морали и человечности".

Он потребовал извинений перед украинцами, дочерью Фарион, вдовой погибшего воина Софией Семчишин.

Также Тягнибок добавил, что адвокат дочери Фарион уже направила заявление в высшие органы законодательной, исполнительной и судебной власти с требованием наказать виновных, извиниться и добиться удаления из публичного пространства "всех издевательских материалов" о погибшей.

Днем 31 декабря "Квартал 95" опубликовал извинения перед семьей Фарион, друзьями и всеми, кого это могло задеть и оскорбить.

В студии подчеркнули, что выпуск был архивным, и, "к сожалению, в нем осталась шутка, которая не должна была попасть в эфир".

"У нас нет влияния на то, какие выпуски выбирают для повторного показа, поскольку этот процесс контролирует исключительно телевизионный канал", - уверяют в "Квартале".

Однако соглашаются, что оставлять шутки о трагически погибшем человеке "абсолютно неприемлемо при любых обстоятельствах, даже если речь идет о старом выпуске".

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