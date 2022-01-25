Латвия поможет Украине оружием, но не войсками: запроса на это от украинцев не было

Латвия даст Украине оружие, но отправлять свои войска не будет по нескольким причинам: украинцы не просят, и страна НАТО должна такой шаг обсудить с партнерами. Об этом заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс, его цитирует iRozhlas.

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"Во-первых, официального запроса от украинцев нет. Во-вторых, мы являемся членами Североатлантического альянса и не пошли бы на такой шаг, не обсудив его с другими государствами. Это может иметь разные последствия", – сказал он.

Пабрикс добавил, что Латвия – маленькая страна, ее войска не смогут существенно помочь Украине.

По словам министра, в ближайшие недели в Киев будут отправлены системы Stinger и другое оружие. Он акцентировал, что Латвия поставляла в Украину гуманитарную помощь, помогала с подготовкой капелланов, но сейчас украинцы "столкнулись с вероятной агрессией, пришло время помочь оружием".

Пабрикс подчеркнул, что в вопросе необходимости предоставления военной помощи Украине страны Балтии солидарны. Он призывает "другие страны ЕС и НАТО сделать то же самое".

В конце декабря 2021-го страны Балтии в соответствии с правилами экспортного контроля подали запросы в Госдеп с просьбой разрешить передачу Украине оружия, которое сами ранее получили от США.

20 января стало известно, что Госдеп США разрешил Литве, Латвии и Эстонии передать Украине часть имеющегося у них оружия американского производства.

21 января страны Балтии заявили, что передадут ВСУ вооружение американского производства для защиты от российской агрессии.

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Яна Катасонова

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