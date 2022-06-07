Лазерное наведение. Турция вооружила Bayraktar новым боеприпасом — Daily Sabah

Турция запустила серийное производство новых мощных боеприпасов с лазерным наведением для беспилотников Bayraktar TB2, которые используют ВСУ в войне с Россией. Об этом сообщает турецкое издание Daily Sabah.

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Новый миниатюрный боеприпас Bozok с лазерным наведением уже прошел несколько успешных боевых испытаний — он наводится на цель по лазерному лучу, а также имеет проникающую боевую часть увеличенной мощности и дальность применения до 15 км.

Серийное производство корректируемых планирующих бомб Bozok уже началось.

По словам разработчика, Bozok обеспечивает эффективную защиту, не ставя под угрозу дружественные войска, предоставляя БПЛА возможности для атаки. Его легкий и компактный дизайн позволяет обеспечить эксплуатационную совместимость с дронами, где вес имеет решающее значение.

СПРАВКА. Bayraktar TB2 – это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.

Литовский телеведущий Андрюс Тапинас собрал 5 млн евро на военный беспилотник Bayraktar для Вооруженных Сил Украины. Краудфандинговая кампания #bayraktarasUkraina должна была длиться три недели, но закончилась через три дня.

2 июня турецкая компания Baykar Makina заявила о намерениях безвозмездно передать Литве Bayraktar, на покупку которого для Украины собрали средства литовцы. На собранные деньги Литва купит необходимые боеприпасы для беспилотника, а остальные деньги поступят в поддержку Украины.

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Дмитрий Гриниченко

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