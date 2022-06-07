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Лазерное наведение. Турция вооружила Bayraktar новым боеприпасом — Daily Sabah

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2022, 12:21
Лазерное наведение. Турция вооружила Bayraktar новым боеприпасом — Daily Sabah - Фото
БПЛА Bayraktar (Фото: EPA)

Турция запустила серийное производство новых мощных боеприпасов с лазерным наведением для беспилотников Bayraktar TB2, которые используют ВСУ в войне с Россией. Об этом сообщает турецкое издание Daily Sabah

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Новый миниатюрный боеприпас Bozok с лазерным наведением уже прошел несколько успешных боевых испытаний — он наводится на цель по лазерному лучу, а также имеет проникающую боевую часть увеличенной мощности и дальность применения до 15 км. 

Серийное производство корректируемых планирующих бомб Bozok уже началось.

По словам разработчика, Bozok обеспечивает эффективную защиту, не ставя под угрозу дружественные войска, предоставляя БПЛА возможности для атаки. Его легкий и компактный дизайн позволяет обеспечить эксплуатационную совместимость с дронами, где вес имеет решающее значение.

СПРАВКА. Bayraktar TB2 – это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.

Читайте также: Bayraktar для ВСУ будет готов к началу июля – министр обороны Литвы 

Дмитрий Гриниченко
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Bayraktar война оружие БПЛА
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