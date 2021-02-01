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Лерос: Когда шла война, Зеленский "умирал в России на съемках фильма"

01.02.2021, 20:08
Лерос: Когда шла война, Зеленский
Скриншот с трейлера фильма "8 первых свиданий"

Летом 2014 года, после начала оккупации Крыма Россией, Владимир Зеленский снимался в РФ в фильме "8 первых свиданий". В последнем интервью американскому изданию Axios он заявил, что если бы он в 2014 году был президентом, то "мы бы там все умерли в Крыму, но мы бы туда "зеленых человечков" не пустили".

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На пост Зеленского в Facebook за 6 августа 2014 года обратил внимание депутат Гео Лерос. "Когда шла война, Зеленский умирал в России на съемках фильма "8 первых свиданий", – написал он в Facebook.

В посте Зеленский опровергал информацию о том, что он якобы скрывался в РФ от призыва в армию.

"В России я действительно был на съемках фильма "8 первых свиданий", которые успешно завершились еще в начале июня. Люблю вас Люди. Мир вам. Берегите друг друга", – написал тогда Зеленский.

СПРАВКА. РФ оккупировала Крым в 2014-м. Рада официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия РФ, против которой были введены санкции.
Вадим Ребрина
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Гео Лерос Владимир Зеленский оккупация Крыма Россией

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