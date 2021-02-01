Лерос: Когда шла война, Зеленский "умирал в России на съемках фильма"
Летом 2014 года, после начала оккупации Крыма Россией, Владимир Зеленский снимался в РФ в фильме "8 первых свиданий". В последнем интервью американскому изданию Axios он заявил, что если бы он в 2014 году был президентом, то "мы бы там все умерли в Крыму, но мы бы туда "зеленых человечков" не пустили".
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На пост Зеленского в Facebook за 6 августа 2014 года обратил внимание депутат Гео Лерос. "Когда шла война, Зеленский умирал в России на съемках фильма "8 первых свиданий", – написал он в Facebook.
В посте Зеленский опровергал информацию о том, что он якобы скрывался в РФ от призыва в армию.
"В России я действительно был на съемках фильма "8 первых свиданий", которые успешно завершились еще в начале июня. Люблю вас Люди. Мир вам. Берегите друг друга", – написал тогда Зеленский.
- В октябре 2020-го президент Зеленский заявил, что те, кто "без боя отдал Крым", должны нести ответственность. Глава МВД Аваков ответил ему на это.
- Несколько дней назад Зеленский заявил, что "никто не думал о возвращении Крыма до моего прихода к власти".
- В интервью изданию Axios, перевод которого опубликовала пресс-служба Офиса президента, Зеленский сказал: "Если бы я тогда был президентом, мы бы там все умерли в Крыму, но мы бы туда "зеленых человечков" не пустили".
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