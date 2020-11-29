LIGA.net запустила новый сервис для подписчиков: перевод лучших историй планеты за неделю
29.11.2020, 12:03
Каждое воскресенье в 10:00 донатеры и подписчики LIGA.net будут получать переводы десяти лучших текстов со всех уголков планеты. Сервис стал результатом опроса донатеров: недавно мы интересовались у подписчиков, что они хотели бы получить. И переводы лучших текстов набрали больше всего голосов.
Руководитель общественно-политической редакции LIGA.net Петр Шуклинов: "Вам больше не нужно читать десятки мировых медиа на разных языках, чтобы быть в курсе. Теперь мы вместе с журналистом Дмитрием Белобровым специально для вас отберем и отфильтруем только самые важные и интересные тексты со всего земного шара, переведем и в сжатой версии доставим прямо в телефон каждое воскресенье в 10:00".
Первый выпуск уже в почтовых ящиках подписчиков. Рассылка и переводы на украинском языке. Мы также разослали первый выпуск всем нашим email-подписчикам – в качестве ознакомления.
Если вы еще не донатер, но тоже хотите знать, какие истории обсуждает весь мир – присоединяйтесь к 5000 украинцев, которые уже поддержали качественную журналистику. Становитесь ежемесячным донатером (но не забудьте оставить email) или оформите подписку LIGA.Adfree за 30 грн / месяц (мы также отключим вам рекламу). И встречайте лучшие истории каждое воскресенье.
Вы подписчик? Тогда открывайте почту, хватайте кофе и скорее читать! О новом вызове человечеству (Der Spiegel); мире будущего, который будут строить Саудовская Аравия и Израиль (Le Monde); сможем ли мы доверять сами себе, если уже скоро Apple превратит людей в киборгов (The Guardian); скоро начнется война частных корпораций за ресурсы на Луне (The Independent) и многие другие невероятно интересные истории.
PS. Если вы оформите подписку прямо сейчас – напишите a.tuhai (@) liga.net и мы пришлем вам первый выпуск, который вышел сегодня в 10:00. Если у вас уже была оформлена подписка, но письма вы не нашли, тоже пишите сюда.
Руководитель общественно-политической редакции LIGA.net Петр Шуклинов: "Вам больше не нужно читать десятки мировых медиа на разных языках, чтобы быть в курсе. Теперь мы вместе с журналистом Дмитрием Белобровым специально для вас отберем и отфильтруем только самые важные и интересные тексты со всего земного шара, переведем и в сжатой версии доставим прямо в телефон каждое воскресенье в 10:00".
Первый выпуск уже в почтовых ящиках подписчиков. Рассылка и переводы на украинском языке. Мы также разослали первый выпуск всем нашим email-подписчикам – в качестве ознакомления.
Если вы еще не донатер, но тоже хотите знать, какие истории обсуждает весь мир – присоединяйтесь к 5000 украинцев, которые уже поддержали качественную журналистику. Становитесь ежемесячным донатером (но не забудьте оставить email) или оформите подписку LIGA.Adfree за 30 грн / месяц (мы также отключим вам рекламу). И встречайте лучшие истории каждое воскресенье.
Вы подписчик? Тогда открывайте почту, хватайте кофе и скорее читать! О новом вызове человечеству (Der Spiegel); мире будущего, который будут строить Саудовская Аравия и Израиль (Le Monde); сможем ли мы доверять сами себе, если уже скоро Apple превратит людей в киборгов (The Guardian); скоро начнется война частных корпораций за ресурсы на Луне (The Independent) и многие другие невероятно интересные истории.
PS. Если вы оформите подписку прямо сейчас – напишите a.tuhai (@) liga.net и мы пришлем вам первый выпуск, который вышел сегодня в 10:00. Если у вас уже была оформлена подписка, но письма вы не нашли, тоже пишите сюда.
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