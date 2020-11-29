LIGA.net запустила новый сервис для подписчиков: перевод лучших историй планеты за неделю

Каждое воскресенье в 10:00 донатеры и подписчики LIGA.net будут получать переводы десяти лучших текстов со всех уголков планеты. Сервис стал результатом опроса донатеров: недавно мы интересовались у подписчиков, что они хотели бы получить. И переводы лучших текстов набрали больше всего голосов.Руководитель общественно-политической редакцииПетр Шуклинов: "Вам больше не нужно читать десятки мировых медиа на разных языках, чтобы быть в курсе. Теперь мы вместе с журналистом Дмитрием Белобровым специально для вас отберем и отфильтруем только самые важные и интересные тексты со всего земного шара, переведем и в сжатой версии доставим прямо в телефон каждое воскресенье в 10:00".Первый выпуск уже в почтовых ящиках подписчиков. Рассылка и переводы на украинском языке. Мы также разослали первый выпуск всем нашим email-подписчикам – в качестве ознакомления.Вы подписчик? Тогда открывайте почту, хватайте кофе и скорее читать! О новом вызове человечеству; мире будущего, который будут строить Саудовская Аравия и Израиль; сможем ли мы доверять сами себе, если уже скоро Apple превратит людей в киборгов; скоро начнется война частных корпораций за ресурсы на Лунеи многие другие невероятно интересные истории.PS. Если вы оформите подписку прямо сейчас – напишите a.tuhai (@) liga.net и мы пришлем вам первый выпуск, который вышел сегодня в 10:00. Если у вас уже была оформлена подписка, но письма вы не нашли, тоже пишите сюда.