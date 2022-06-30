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Лондон не смог закрыть отмывание денег из РФ, теперь ими финансируют войну – парламентарии

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2022, 17:15
Лондон не смог закрыть отмывание денег из РФ, теперь ими финансируют войну – парламентарии - Фото
Иллюстративное фото (Depositphotos)

России удалось "отмыть" через Великобританию миллионы фунтов стерлингов, которые затем использовались для финансирования вторжения в Украину. Об этом сказано в отчете парламентского комитета Палаты общин британского парламента, сообщает The Guardian

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Комитет по иностранным делам Палаты общин заявил, что продолжается "отмывание российских активов через Великобританию" для финансирования войны против Украины.

"Нежелание правительства предложить закон для остановки потока грязных денег, возможно, укрепило убеждение России, что Великобритания является безопасным убежищем для ворованных активов", — сказано в отчете.

Парламентский комитет отмечает, что хотя министры "красноречиво говорили о необходимости задавить клептократов, их риторика не сопровождалась конструктивными предложениями". 

Председатель комитета по иностранным делам Том Тугендхат назвал такую неспособность Великобритании бороться с международной коррупцией "пятном на репутации".

"Слишком долго сменявшие друг друга правительства позволяли преступникам и клептократам отмывать грязные деньги в лондонской "прачечной", – сказал он.

В отчете также говорится про "недальновидность" МИД, из-за которой правительство не спешило вводить санкции в ответ на вторжение России в Украину.

Депутаты считают позорной ситуацию, в которой только начало войны смогло побудить правительство к принятию закона, призванного предотвратить отмывание коррупционных средств через рынок недвижимости Великобритании.

Комитет также считает, что режим санкций против России оказался "недостаточно подготовленным и недостаточно обеспеченным ресурсами".

"Мы приветствуем расширение правительством блока санкций. Но эффективность политики требует практической поддержки и достаточных ресурсов", – говорится в отчете.

Комитет также призвал правительство опубликовать анализ схемы предоставления "золотых виз" инвесторам, так как минимум восемь человек, в отношении которых Великобритания ввела санкции из-за вторжения России в  Украину, имеют такие визы.

Сергей Бережной
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коррупция Великобритания отмывание денег парламент великобритании
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