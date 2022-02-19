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"Лучше бы пересидели в подвалах". Беженцев из ОРДЛО держали ночь в холодных автобусах – НГ

Цей матеріал також доступний українською
19.02.2022, 11:51
Фото: facebook.com/romanova75

Более тридцати автобусов с женщинами, стариками и детьми всю ночь простояли в поселке Красный Десант Неклиновского района Ростовской области после объявления главарями террористов принудительной эвакуации из оккупированных районов Донбасса. Об этом сообщает российское издание Новая газета.

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Как отмечается, первые автобусы с украинцами начали прибывать в Ростовскую область до полуночи.

По данным НГ, на пограничном переходе "Матвеев Курган" беженцев пересаживали в автобусы и направляли в Неклиновский район, где должны были быть организованы пункты временного размещения.

Однако по состоянию на 10:00 19 февраля, сотни людей, включая грудных детей, продолжают оставаться в автобусах.

"Сотни беженцев с ночи стоят в автобусах в Красном Десанте под Таганрогом. Их никто не принимает, дети 12 часов без горячего питания. Туалет – в полях. У грудничков кончается смесь. Ростовская область не готова к приёму беженцев. Люди говорят: Лучше бы пересидели в подвалах", – написала корреспондент НГ.

"Лучше бы пересидели в подвалах". Беженцев из ОРДЛО держали ночь в холодных автобусах – НГ

"Лучше бы пересидели в подвалах". Беженцев из ОРДЛО держали ночь в холодных автобусах – НГ
  • Террористы на Донбассе заявили о якобы готовящемся "наступлении" ВСУ на захваченные Россией территории и решили устроить "эвакуацию" гражданских в Ростов-на-Дону.

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Наталия Медведева
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война Донбасс эвакуация
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