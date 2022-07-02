Лукашенко абсолютно понятен, мы готовы к любым сценариям со стороны Беларуси — Подоляк
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокоментировал информацию о возможном наступлении армии Беларуси на Украину. Об этом он сообщил в Instagram.
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По его словам, позиция самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко абсолютно понятна украинскому руководству, ведь он хочет "одновременно быть и с одними, и с другими".
"О всех этих спекуляциях, что буквально завтра или послезавтра обязательно начнется нападение. Мы точно понимаем, что происходит на территории Беларуси, к любым сценариям готовы. У нас все с оборонной точки зрения на границе Украина — Беларусь готово к этому", — сказал Подоляк.
Он отметил, что информация о нападении беларуской армии специально распространяется Россией, чтобы подогреть панику среди украинцев.
"Если Лукашенко нужно доказать, что беларуской армии не существует, они могут это сделать", — подчеркнул советник главы ОП.
Резюмируя, Подоляк заявил, что в случае реальной угрозы наступления Беларуси, власти обязательно предупредят граждан.
- В МВД сообщили, что в Украине усилили режим контроля на блокпостах из-за угрозы проникновения диверсионно-разведовательных групп с территории Беларуси.
- В Беларуси продлили учения у границ с Украиной, вручают повестки и запретили врачам выезжать за границу.
- Сейчас нет непосредственной угрозы вторжения с территории Беларуси войск беларуской армии, однако протестное движение в стране-союзнице РФ на данный момент недостаточно массовое, чтобы помочь сорвать такие потенциальные планы вражеского режима.
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