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Лукашенко абсолютно понятен, мы готовы к любым сценариям со стороны Беларуси — Подоляк

Цей матеріал також доступний українською
02.07.2022, 14:12
Лукашенко абсолютно понятен, мы готовы к любым сценариям со стороны Беларуси — Подоляк - Фото
Александр Лукашенко (Фото: EPA)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокоментировал информацию о возможном наступлении армии Беларуси на Украину. Об этом он сообщил в Instagram.

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По его словам, позиция самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко абсолютно понятна украинскому руководству, ведь он хочет "одновременно быть и с одними, и с другими". 

"О всех этих спекуляциях, что буквально завтра или послезавтра обязательно начнется нападение. Мы точно понимаем, что происходит на территории Беларуси, к любым сценариям готовы. У нас все с оборонной точки зрения на границе Украина — Беларусь готово к этому", — сказал Подоляк.

Он отметил, что информация о нападении беларуской армии специально распространяется Россией, чтобы подогреть панику среди украинцев. 

"Если Лукашенко нужно доказать, что беларуской армии не существует, они могут это сделать", — подчеркнул советник главы ОП.

Резюмируя, Подоляк заявил, что в случае реальной угрозы наступления Беларуси, власти обязательно предупредят граждан. 

Читайте также: Дуда: Беларусь стала военным округом России, но опасности со стороны Лукашенко я не вижу

Дмитрий Гриниченко
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война беларусь александр лукашенко михаил подоляк
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