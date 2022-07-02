Лукашенко абсолютно понятен, мы готовы к любым сценариям со стороны Беларуси — Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокоментировал информацию о возможном наступлении армии Беларуси на Украину. Об этом он сообщил в Instagram.

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По его словам, позиция самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко абсолютно понятна украинскому руководству, ведь он хочет "одновременно быть и с одними, и с другими".

"О всех этих спекуляциях, что буквально завтра или послезавтра обязательно начнется нападение. Мы точно понимаем, что происходит на территории Беларуси, к любым сценариям готовы. У нас все с оборонной точки зрения на границе Украина — Беларусь готово к этому", — сказал Подоляк.

Он отметил, что информация о нападении беларуской армии специально распространяется Россией, чтобы подогреть панику среди украинцев.

"Если Лукашенко нужно доказать, что беларуской армии не существует, они могут это сделать", — подчеркнул советник главы ОП.

Резюмируя, Подоляк заявил, что в случае реальной угрозы наступления Беларуси, власти обязательно предупредят граждан.

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Дмитрий Гриниченко

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