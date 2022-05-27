Лукашенко поручил создать в стране "народное ополчение" – минобороны Беларуси

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко поручил минобороны создать "народное ополчение". Об этом министр обороны страны Виктор Хренин сказал журналистам на сборах "Военная безопасность и оборона государства".

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Хренин сказал, что "поставлена задача... создать у нас в стране "народное ополчение".

Он также заявил, что для этого в Беларуси есть "и люди, и вооружение", и что "в нынешней обстановке" это должно восприниматься как возможность показать, "что ответ будет адекватный, если кто-то придет на нашу землю".

По мнению британской разведки, Лукашенко не дал команду на прямое участие армии Беларуси в российском вторжении, вероятно, опасаясь жесткого ответа Украины и усиления западных санкций.

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Сергей Бережной

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