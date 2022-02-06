Лукашенко угрожает отключить Украине электричество и остановить поставки топлива

Беларуский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не будет поставлять Украине горюче-смазочные материалы и электричество в случае эскалации между Россией и Украиной. Об этом он сказал в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву, фрагменты которого пропагандист опубликовал в Telegram.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Лукашенко опасается, что Украина предпримет "очень серьезные акции" в направлении оккупированных Россией Донецка и Луганска.

"Ребята, вы будете безумцами, если вы столкнетесь с Россией, и мы будем не с вами", – заявил беларуский диктатор.

Пропагандист уточнил у Лукашенко, о каких ответных действиях со стороны Беларуси идет речь.

"Мы отрежем всякие поставки не только ГСМ (горюче-смазочных материалов, – ред.) вместе с Россией. И электричество..." – заявил Лукашенко.

Беларуский диктатор также грозится воевать вместе с Россией и "защищать себя", если Украина "начнет воевать" против РФ или Беларуси. Пропагандист уточнил по поводу действий РФ и Беларуси в случае "нападения" Украины на Донбасс, на что диктатор сказал, что Беларусь поведет себя так же, как и РФ, и страны будут действовать совместно.

"Ествесственно! Слушайте, что мы тут шутки шутим на южной границе сегодня?" – добавил Лукашенко.

С весны 2021 года в Украине действовал запрет на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси, но с 1 ноября он утратил силу.

6 ноября 2021 года Беларусь возобновила поставки электроэнергии в Украину. В основном импорт осуществляется в течение 23 или 24 часов в сутки, то есть бывают перерывы в поставках в течение часа.

В 2021 году основная часть импорта электроэнергии в Украину пришлась на поставки из Беларуси – 69,5%.

В 2020 году Украина закупила у Беларуси 0,850 млн т бензина (более 30% рынка), дизтоплива – 2,2 млн т (тоже более 30% рынка), 0,38 млн т сжиженного газа (17%) и 0,580 млн т битума – 50% рынка.

В августе 2021-го председатель комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщал, что Беларусь поставляет 30% украинских потребностей, и вариант прекращения поставок "вообще не рассматривается".

Читайте также: Лукашенко: Мы уже будем стоять у Ла-Манша, пока США соберутся ответить – видео

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.