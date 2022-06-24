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Макрон и лидеры ЕС обратились по-украински после предоставления Украине статуса кандидата

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2022, 01:07
Макрон и лидеры ЕС обратились по-украински после предоставления Украине статуса кандидата - Фото
Фото: EPA

Президент Франции Эмманюэль Макрон и главы ключевых органов Европейского Союза опубликовали обращение на украинском языке после предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

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"На прошлой неделе в Киеве мы взяли на себя обязательства: делать все, чтобы предоставить Украине статус кандидата на вступление в Европейский Союз. Сделано. С этого вечера мы открываем новый этап для Украины, для Молдовы, для Европы. Это исторический момент", — говорится в Twitter Макрона.

Глава Европейского совета Шарль Мишель назвал решение о предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС историческим моментом.

"Сегодня – веховой шаг на вашем пути в ЕС. Поздравляю Владимира Зеленского и Маю Санду, а также народы Украины и Молдовы. Наше будущее – вместе!" – заявил он.

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Украина – неотделимая часть Европы.

"Украина победит. Европа победит. Сегодня начинается долгий путь, который мы будем долаты вместе. Народ Украины принадлежит к европейской семье. А будущее Украины – в ЕС. Мы вместе стоим на защите мира", — заявил Боррель.

Украинский твит также появился в аккаунте министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса.

  • В Европейском Союзе 24 официальных языка – государственные языки всех стран блока, за исключением люксембургского и турецкого (имеющего официальный статус на Кипре). Все решения, принимаемые официальными органами ЕС, переводятся на все официальные языки.
  • Украинский язык также получит такой статус, если дело дойдет до членства Украины в ЕС.
  • Пока что Украина вместе с Молдовой получила статус кандидата на вступление в ЕС .
Андрей Водяный
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эмманюэль макрон украинский язык Шарль Мишель Жозеп Боррель
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