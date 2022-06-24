Макрон и лидеры ЕС обратились по-украински после предоставления Украине статуса кандидата

Президент Франции Эмманюэль Макрон и главы ключевых органов Европейского Союза опубликовали обращение на украинском языке после предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

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"На прошлой неделе в Киеве мы взяли на себя обязательства: делать все, чтобы предоставить Украине статус кандидата на вступление в Европейский Союз. Сделано. С этого вечера мы открываем новый этап для Украины, для Молдовы, для Европы. Это исторический момент", — говорится в Twitter Макрона.

Минулого тижня у Києві ми взяли на себе зобов'язання: робити все щоб надати Україні статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. Зроблено. Сього вечора ми відкриваємо новий етап для України, для Молдови, для Європи. Це історична мить. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 23, 2022

Глава Европейского совета Шарль Мишель назвал решение о предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС историческим моментом.

"Сегодня – веховой шаг на вашем пути в ЕС. Поздравляю Владимира Зеленского и Маю Санду, а также народы Украины и Молдовы. Наше будущее – вместе!" – заявил он.

Погоджено! #EUCO щойно ухвалила рішення про надання статусу кандидата до ЄС Україні та Молдові.



Історичний момент!



Сьогодні – віховий крок на вашому шляху до ЄС.



Вітаю @ZelenskyyUa і @sandumaiamd, а також народи України і Молдови



Наше майбутнє – разом! pic.twitter.com/Mp6v8zMtWa — Charles Michel (@CharlesMichel) June 23, 2022

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Украина – неотделимая часть Европы.

"Украина победит. Европа победит. Сегодня начинается долгий путь, который мы будем долаты вместе. Народ Украины принадлежит к европейской семье. А будущее Украины – в ЕС. Мы вместе стоим на защите мира", — заявил Боррель.

Україна переможе. Європа переможе.



Сьогодні розпочинається довгий шлях, який ми долатимемо разом.



Народ України належить до європейської родини. А майбутнє України – у ЄС.



Ми разом стоїмо на захисті миру.



Моє звернення спільно з @DmytroKuleba. pic.twitter.com/0cim4CmFL9 — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 23, 2022

Украинский твит также появился в аккаунте министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса.

Україна – це Європа — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) June 23, 2022

В Европейском Союзе 24 официальных языка – государственные языки всех стран блока, за исключением люксембургского и турецкого (имеющего официальный статус на Кипре). Все решения, принимаемые официальными органами ЕС, переводятся на все официальные языки.

Украинский язык также получит такой статус, если дело дойдет до членства Украины в ЕС.

Пока что Украина вместе с Молдовой получила статус кандидата на вступление в ЕС .

Андрей Водяный

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