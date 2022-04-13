Макрон отказался назвать действия РФ геноцидом и считает украинцев с россиянами "братьями"

Президент Франции Эмманюэль Макрон отказался назвать преступления армии РФ в Украине геноцидом, поскольку считает "братскими" украинцев и россиян. Об этом он заяивл в эфире France 2, передает CNN.

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Макрона спросили, может ли он, как президент США Джо Байден, назвать геноцидом действия армии РФ в Украине.

"Сегодня я был бы осторожен с такими терминами, потому что эти два народа (россияне и украинцы, – ред.) – братья… Я хочу продолжать пытаться, насколько это возможно, остановить эту войну и восстановить мир. Я не уверен, что эскалация риторики служит этому делу", – сказал он.

При этом он считает, что "ситуация неприемлема" – и "на европейской земле происходят беспрецедентные военные преступления".

"Россия в одностороннем порядке начала чрезвычайно жестокую войну, теперь установлено, что российская армия совершила военные преступления, и теперь мы должны найти виновных", – добавил Макрон.

На прошедших выходных Макрон с отрывом в 4% выиграл первый тур выборов президента Франции у праворадикального политика Мари Ле Пен.

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Марк Сировой

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