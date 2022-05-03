Макрон поговорил с Путиным: призвал не мешать эвакуации с Азовстали и прекратить агрессию

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, в котором призвал его положить конец разрушительной агрессии против Украины. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

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Разговор состоялся после телефонного разговора между Макроном и президентом Владимиром Зеленским 30 апреля.

Президент Франции в разговоре с Путиным еще раз подчеркнул крайнюю тяжесть последствий "агрессивной войны, которую Россия ведет против Украины".

Он выразил глубокую обеспокоенность ситуацией в Мариуполе, призвал Россию не препятствовать начатой в последние дни эвакуации с завода Азовсталь и предоставить эвакуируемым выбор места назначения, в соответствии с международным гуманитарным правом.

Он также выразил готовность работать с компетентными международными организациями, чтобы помочь снять российскую блокаду экспорта украинских продуктов питания через Черное море, чтобы предотвратить последствия для мировой продовольственной безопасности.

"Президент Республики призвал Россию выполнить свои обязательства постоянного члена Совета безопасности, положив конец этой разрушительной агрессии", – сказано в сообщении.

2 мая российские оккупанты продолжили обстреливать завод Азовсталь в Мариуполе после частичной эвакуации мирных жителей, которые прятались в бомбоубежищах на территории промышленного предприятия.

Сегодня россияне начали штурм Азовстали. Погибли две гражданские женщины.

Вадим Ребрина

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