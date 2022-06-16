UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Макрон увидел Ирпень: Мы на стороне украинцев – без какой-либо двусмысленности

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2022, 13:03
Макрон увидел Ирпень: Мы на стороне украинцев – без какой-либо двусмысленности - Фото
Эмманюэль Макрон (фото - ЕРА)

Президент Франции Эмманюэль Макрон, который вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и другими посетил Ирпень под Киевом, высоко оценил "героизм" украинцев, увидел "следы и клеймо варварства" россиян, и заверил, что Париж всецело на стороне Украины. Его слова передает Le Monde.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Все мы видели эти образы разрушенного города, который является одновременно городом-героем, поскольку именно здесь, в числе других мест, украинцы остановили наступавшую на Киев российскую армию. Так что вы должны представить себе героизм армии, а также украинского народа", – сказал Макрон.

Он отметил, что "сегодня Украина должна уметь сопротивляться и побеждать".

"Мы на стороне украинских мужчин и женщин – без какой-либо двусмысленности", – подчеркнул французский лидер.

Он также добавил, что Париж полностью поддерживает расследование военных преступлений армии РФ в Украине, и резюмировал, что вскоре встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским, чтобы "поговорить о том, что будет дальше".

Читайте также: Резников: Новое оружие позволит Украине вернуть все земли, включая Крым

Будучи под впечатлением от зрелища разрушенных жилых кварталов, Шольц пообещал "помнить об этом во время принятия решений", передает Bild.

"Это многое говорит об агрессивной войне России, которая просто нацелена на уничтожение. Мы должны помнить об этом всегда, когда что-то решаем", – сказал германский лидер.

Читайте также: Первые заявления в Киеве. Макрон прогнозирует тяжелые недели, Шольц обещает оружие

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война эмманюэль макрон ирпень союзники Олаф Шольф
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 