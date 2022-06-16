Макрон увидел Ирпень: Мы на стороне украинцев – без какой-либо двусмысленности

Президент Франции Эмманюэль Макрон, который вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и другими посетил Ирпень под Киевом, высоко оценил "героизм" украинцев, увидел "следы и клеймо варварства" россиян, и заверил, что Париж всецело на стороне Украины. Его слова передает Le Monde.

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"Все мы видели эти образы разрушенного города, который является одновременно городом-героем, поскольку именно здесь, в числе других мест, украинцы остановили наступавшую на Киев российскую армию. Так что вы должны представить себе героизм армии, а также украинского народа", – сказал Макрон.

Он отметил, что "сегодня Украина должна уметь сопротивляться и побеждать".

"Мы на стороне украинских мужчин и женщин – без какой-либо двусмысленности", – подчеркнул французский лидер.

Он также добавил, что Париж полностью поддерживает расследование военных преступлений армии РФ в Украине, и резюмировал, что вскоре встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским, чтобы "поговорить о том, что будет дальше".

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Будучи под впечатлением от зрелища разрушенных жилых кварталов, Шольц пообещал "помнить об этом во время принятия решений", передает Bild.

"Это многое говорит об агрессивной войне России, которая просто нацелена на уничтожение. Мы должны помнить об этом всегда, когда что-то решаем", – сказал германский лидер.

Шольц и Макрон несколько раз говорили с российским диктатором Владимиром Путиным, за что подвергались критике.

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Евгений Пилипенко

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