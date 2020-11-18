Марионетки России до сих пор сидят в Верховной Раде – глава посольства США

Агенты влияния Кремля также распространяют антизападную риторику, а олигархи до сих пор звонят судьям и депутатам, отметила Квин

Россия противостоит Украине на разных фронтах: в Верховной Раде есть ее марионетки, а антизападные нарративы Кремля распространяются в медиапространстве. Об этом заявила на конференции Диалоги о реформах временно поверенная США в Украине Кристина Квин.

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"Сейчас на многих фронтах Украина борется с агрессией России: оккупацией и попыткой аннексии Крыма, поддерживаемым Россией конфликтом на Донбассе. Также это кибератаки и дезинформация, которая распространяется с территории РФ и через марионеток России, часть из которых по сегодняшний день сидит Верховной Раде", – сказала она.

Она также отметила, что агенты влияния Кремля пытаются распространять антизападные нарративы через медиахолдинги и соцсети.

"Эти голоса говорят, что западные партнеры пытаются управлять внутренними делами Украины. Этот нарратив нечестен – он переворачивает реальность с ног на голову. Западные партнеры поддерживают Украину, те цели, которые стоят перед украинским правительством и народом", – добавила Квин.

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Дипломат считает, что эти силы распространяют дезинформацию в личных интересах, мотивируясь желанием обогатиться, и пытаются провалить евроатлантическую интеграцию Украины.

Она также отметила, что президент Владимир Зеленский пришел к власти с лозунгом борьбы с коррупцией и достиг определенных успехов: отмены депутатской неприкосновенности, принятия банковского и земельного закона. Однако реформам пытаются сопротивляться те, чьи интересы они задевают.

"Олигархи и дальше звонят членам Рады, судьям и прочим должностным лицам, чтобы подорвать повестку дня президента и система работала в их пользу", – объяснила она.

Квин подытожила, что США намерены и дальше сотрудничать с Зеленским по вопросам евроатлантической интеграции.

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Марк Сировой

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