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Матросу Виталию Скакуну посмертно присвоено звания Героя Украины

Цей матеріал також доступний українською
26.02.2022, 23:34
Матросу Виталию Скакуну посмертно присвоено звания Героя Украины - Фото
Виталий Скакун (Фото: Генштаб ВСУ)

Матросу Виталию Скакуну за выдающееся личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге присвоено звание Героя Украины (посмертно). Соответствующий указ подписал сегодня президент Владимир Зеленский.

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"Я принял решение о награждении званием Героя Украины Скакуна Виталия Владимировича, сапера 35-й отдельной бригады морской пехоты, посмертно. Ценой собственной жизни он взорвал мост", – сказал президент.

Виталий Скакун погиб 24 февраля 2022 года.

В Генштабе ВСУ рассказали, что Виталий Скакун служил в отдельном батальоне морской пехоты, который одним из первых встретил российских оккупантов на Крымском перешейке.

Чтобы остановить продвижение танковой колонны, было принято решение о подрыве Генического автомобильного моста.

Выполнить эту задачу вызвался инженер отдельного батальона матрос Скакун Виталий Владимирович.

"Мост был заминирован, но уйти оттуда он не успел. По словам побратимов, Виталий вышел на связь и сообщил о том, что взрывает мост. Сразу же раздался взрыв", – рассказали в Генштабе. 

Героический поступок Виталия Скакуна значительно замедлил продвижение врага, это позволило подразделению передислоцироваться и организовать оборону.

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Наталия Медведева
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