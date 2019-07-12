Медведчука и Козака связывает бизнес их братьев - Слідство.Інфо

Медведчук, Бойко и Козак на встрече с Единой Россией (скриншот с видео)

Владельца каналов 112 Украина, NewsOne и Zik Тараса Козака с главой политсовета Оппозиционной платформы – За життя Виктором Медведчуком, кроме дружбы, связывает общий бизнес их родных братьев. Об этом говорится в публикации Слідство.Інфо.

По данным журналистов, Богдан Козак и Сергей Медведчук владеют несколькими компаниями, которые занимаются грузовыми автомобилями, стройматериалами, строительством и управлением предприятиями.

В Киеве Козак арендует дом на 600 кв м на Оболони, который принадлежит инвестиционной компании СПОРТ-ТУР, владелицей которой является жена Медведчука Оксана Марченко.

Приемная Козака (он является депутатом от Оппоблока) располагается в одном здании с офисом Украинского выбора Медведчука.

10 июля Козак вместе с Медведчуком, Рабиновичем и Бойко летали в Москву на встречу с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и функционерами путинской партии Единая Россия.

Вчера в Нацсоветеб по теле- и радиовещанию заявили, что на основании тех документов, которые есть в их распоряжении, регулятор не может установить связь телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK с Россией или Виктором Медведчуком.