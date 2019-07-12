Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
12.07.2019, 15:13

Медведчука и Козака связывает бизнес их братьев - Слідство.Інфо

Медведчука и Козака связывает бизнес их братьев - Слідство.Інфо - Фото
Медведчук, Бойко и Козак на встрече с Единой Россией (скриншот с видео)

Богдан Козак и Сергей Медведчук вместе владеют несколькими компаниями

Владельца каналов 112 Украина, NewsOne и Zik Тараса Козака с главой политсовета Оппозиционной платформы – За життя Виктором Медведчуком, кроме дружбы, связывает общий бизнес их родных братьев. Об этом говорится в публикации Слідство.Інфо.

По данным журналистов, Богдан Козак и Сергей Медведчук владеют несколькими компаниями, которые занимаются грузовыми автомобилями, стройматериалами, строительством и управлением предприятиями.

В Киеве Козак арендует дом на 600 кв м на Оболони, который принадлежит инвестиционной компании СПОРТ-ТУР, владелицей которой является жена Медведчука Оксана Марченко.

Приемная Козака (он является депутатом от Оппоблока) располагается в одном здании с офисом Украинского выбора Медведчука.

10 июля Козак вместе с Медведчуком, Рабиновичем и Бойко летали в Москву на встречу с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и функционерами путинской партии Единая Россия.

Вчера в Нацсоветеб по теле- и радиовещанию заявили, что на основании тех документов, которые есть в их распоряжении, регулятор не может установить связь телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK с Россией или Виктором Медведчуком.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Тарас Козак, виктор медведчук, оксана марченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 