Мегаяхтам российских олигархов не хватает безопасных гаваней – Bloomberg

Роскошный яхтам российских олигархов, против которых западные страны ввели санкции из-за войны России против Украины, не хватает гаваней, в которых они могли бы спрятаться от ареста. Об этом сообщает Bloomberg.

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В материале приводят в качестве примера случай с мегаяхтой Amadea стоимостью $325 млн, которая, по информации США, принадлежит российскому миллиардеру Сулейману Керимову.

Когда в мире начали арестовывать дорогостоящее имущество российских олигархов Amadea отплыла на Фиджи – капитан, возможно, решил, что нашел безопасное убежище.

Фиджи – островное государство в южной части Тихого океана, которое не присоединилось к глобальному введению санкций против России и богатых сторонников диктатора Владимира Путина и за несколько недель до этого воздержалось во время голосования по резолюции ООН в поддержку территориальной целостности Украины.

Однако через неделю после прибытия Amadea власти Фиджи задержали ее по запросу правительства США. В конечном итоге США выиграли ряд судебных разбирательств и арестовали судно, отправив его в Гонолулу.

Этот эпизод показывает, что российским магнатам не хватает мест для парковки своих плавучих дворцов спустя четыре месяца после вторжения их страны в Украину. США и Европа преследуют суперяхты, виллы и другие активы из-за связей их владельцев с Путиным.

Как отмечается, уже более 12 яхт на сумму более $2,25 млрд были арестованы США, странами ЕС и добровольными союзниками, такими как Фиджи.

США сформировали оперативную группу под названием KleptoCapture для преследования активов российских олигархов. В Европе правительства Германии, Италии, Испании и других стран конфисковали сверхроскошные суда, самое дорогое из которых – Dilbar российского миллиардера Алишера Усманова, стоимость которого оценивается в $750 млн.

После ареста Amadea заместитель генерального прокурора США Лиза О. Монако заявила, что министерство юстиции "следит за каждой яхтой, купленной на грязные деньги".

"Эта конфискация должна сказать каждому коррумпированному российскому олигарху, что он не может спрятаться – даже в самой отдаленной части мира", – сказала она.

Опасаясь, что их яхты будут конфискованы, владельцы отправили их в страны, которые до сих пор считаются дружественными, позволяя судам швартоваться или беспрепятственно находиться поблизости – Объединенные Арабские Эмираты, Турция и Мальдивы.

Тем не менее, сложно предсказать, как страны будут отреагировать на российскую мегаяхту в своих водах, как в случае с Amadea, или как правительства могут изменить подход к санкциям под политическим давлением или сменой администрации.

По словам Элизабет Менденхолл, доцента кафедры морских дел и политологии в Университете Род-Айленда, по мере того, как война в Украине затягивается, для помощи в аресте имущества российских олигархов могут быть привлечены другие так называемые нейтральные страны, которые не ввели санкции.

"Морское право не является ключевым фактором в арестах, – сказала она. – Это больше касается отношений между США или Великобританией и страной, от которой они хотят получить помощь. Они могут использовать кнут и пряник, связанные с другими вопросами, чтобы заставить государства сотрудничать".

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Наталия Медведева

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