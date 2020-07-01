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Мелитополь. Пророссийские казаки захотели создать патруль, полиция отреагировала

Мелитополь. Пророссийские казаки захотели создать патруль, полиция отреагировала - Фото
Фото - РИА Мелитополь
01.07.2020, 16:30

В Мелитополе казаки собрались охранять общественный порядок, в полиции Запорожской области говорят, что у них нет такого права

28 июня в Мелитополе открыли офис общественной организации Мелитопольский курень казацкого войска Запорожского низового, которая сотрудничает с УПЦ МП с начала 2000-х. Члены организации собрались "восстановить функцию охраны общественного порядка". Об этом сообщает издание РИА-Мелитополь.

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На открытии офиса присутствовал настоятель храма Георгия Победоносца отец Максим (УПЦ МП). 

Представитель организации Игорь Лысенко заявил, что они готовят формирование, которое будет "охранять общественный порядок" и они уже якобы ведут переговоры с председателем Новенского сельсовета и Бердянской погранзаставой. Он считает, что "казаки, также, как и полиция, имеют право проводить задержание и составлять админпротоколы": "Такие функции мы выполняли и ранее: выезжали в Крым, Почаев, Киев, в Мелитополе охраняли общественный порядок на многих мероприятиях".

"В городе мы можем охранять общественный порядок совместно с сотрудниками полиции, а в селах самостоятельно. И неповиновение казакам приравнивается к неповиновению полицейскому", - резюмировал Лысенко. 

В полиции со словами Лысенко несогласны. "На данный момент никаких уставных материалов от Мелитопольского куреня казацкого войска Запорожского низового для согласования с руководством областной Нацполиции не поступало", - заявили в пресс-службе областной полиции.

Также правоохранители уточнили, что общественные формирования могут участвовать в охране порядка только после спецрегистрации и исключительно в сотрудничестве с полицией.

По данным Радио Свободаэта общественная организация сотрудничает с УПЦ МП с начала 2000-х, а ее лидер Александр Панченко, который также присутствовал и на открытии офиса, фигурирует в телефонных переговорах советника президента РФ Владимира Путина Сергея Глазьева с депутатом Госдумы Константином Затулиным в марте 2014 года, как человек, с помощью которой россияне надеялись взять регион под свой контроль.

В сентябре 2014 года члены Правого сектора засунули Панченко в мусорный бак, а также облили голову йодом. Он с "георгиевской ленточкой" на груди направлялся в ОГА за грамотами для себя и своих товарищей. По данным СМИ, Панченко активно поддерживал беглого диктатора Виктора Януковича, а его подчиненные участвовали в разгоне запорожского Майдана и избиении протестующих.

  • 19 февраля в российском Екатеринбурге донские казаки создали "прививочные патрули". Они ходили по рынку в поисках людей "китайской принадлежности" и "всех, кто чихает".

Фото - РИА-Мелитополь/ria-m.tv

Владислав Сердюк
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Нацполиция запорожская область казаки мелитополь
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