Мэр Скадовска уволил бюджетников, которые сотрудничают с оккупантами. Зарплаты не будет

Мэр Скадовска Александр Яковлев уволил работников бюджетной сферы, которые участвовали в посвященных 9 мая мероприятиях под флагами российских оккупантов. Об этом Яковлев написал в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"В четверг я поручил прекратить трудовые отношения со всеми работниками, которые были задействованы или участвовали в мероприятиях, организованных "новой властью" к 9 мая. Поддерживающие мероприятия под флагами страны-агрессора не будут получать заработную плату или другие выплаты за счет бюджета", – подчеркнул он.

Яковлев добавил, что в городе сохранены все соцвыплаты, поскольку Украина в последние годы перевела документы с бумажного в цифровой формат, и оформить сейчас все можно онлайн даже на временно оккупированных территориях.

Мэр подчеркнул, что местные жители, которые не сотрудничают с оккупантами, смогут сохранить и получать все свои соцвыплаты.

"По украинским законам за сотрудничество с оккупантами светит до 15 лет с конфискацией", – напомнил он.

Читайте также: "После кадыровцев любой шум для сына – взрыв". Как живут дети в оккупации под Скадовском

Яна Катасонова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.