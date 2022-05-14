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Мэр Скадовска уволил бюджетников, которые сотрудничают с оккупантами. Зарплаты не будет

Цей матеріал також доступний українською
14.05.2022, 21:51
Мэр Скадовска уволил бюджетников, которые сотрудничают с оккупантами. Зарплаты не будет - Фото
Бойцы теробороны в порту Скадовска (Фото - пресс-служба Сухопутных войск ВСУ)

Мэр Скадовска Александр Яковлев уволил работников бюджетной сферы, которые участвовали в посвященных 9 мая мероприятиях под флагами российских оккупантов. Об этом Яковлев написал в Facebook.

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"В четверг я поручил прекратить трудовые отношения со всеми работниками, которые были задействованы или участвовали в мероприятиях, организованных "новой властью" к 9 мая. Поддерживающие мероприятия под флагами страны-агрессора не будут получать заработную плату или другие выплаты за счет бюджета", – подчеркнул он.

Яковлев добавил, что в городе сохранены все соцвыплаты, поскольку Украина в последние годы перевела документы с бумажного в цифровой формат, и оформить сейчас все можно онлайн даже на временно оккупированных территориях.

Мэр подчеркнул, что местные жители, которые не сотрудничают с оккупантами, смогут сохранить и получать все свои соцвыплаты.

"По украинским законам за сотрудничество с оккупантами светит до 15 лет с конфискацией", – напомнил он.

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Яна Катасонова
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война Скадовск
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